Albumdebuterer med Sørreisa-hjelp

Når søsterduoen Sweet Like Chili debuterer med sitt selvtitulerte album fredag, er det blant annet med Frode Larsen som vokalist og låtskriver.

I fjor kom singlene «Patience», «Be With Me» og «Ghost». I dag slipper Sofie Braseth og Rikke Braseth sitt debutalbum Sweet Like Chili. Søstrene kommer opprinnelig fra Tysfjord i Nordland, og på deres selvtitulerte førsteutgivelse medvirker et imponerende stjernelag av norske musikere.

Mens Sweet Like Chili selv befinner seg i et popmusikalsk landskap som baserer seg rundt en kjerne av piano, bass og trommer, har de skapt fått med seg musikere fra et bredt spekter, både når det gjelder sjangre og utøvelse. Blant dem som bidrar på låtene, er blant annet Kringkastingsorkesteret (KORK) og den anerkjente trompetisten Ole Jørn Myklebust.

Frode Larsen fra Sørreisa, vokalist i The Band Called Oh, har også vært med på å sette sitt preg på albumet. Han bidrar på CD-ens sistespor, «What We Give Away (Cheap)». Komponist Bjørn Andor Drage har dessuten stått for orkesterarrangement. Rikke Braseth er vokalist og låtskriver, Sofie Braseth spiller i tillegg keyboard.

– Stolte

– Vi er utrolig stolte over at så dyktige folk ville bidra på albumet vårt, og får ennå gåsehud når vi hører Ole Jørns «viddelyder» på «Lemon Curd» eller Frodes smørvokal og KORKs heftige lydvegg på «What We Give Away (Cheap)», sier Rikke Braseth i pressemeldingen.

Produsent

Albumet er spilt inn i Store Studio i Bodø sammen med produsent Are Simonsen, som blant annet har jobbet med Hekla Stålstrenga og Ola Bremnes. Søstrene gikk første gang i studio med Simonsen da de var 11 og 13 år gamle, og har utviklet Sweet Like Chili-lydbildet i tett samarbeid med han.

– Are er en fantastisk fyr og produsent. Han har «oppdratt» oss som musikere, og har lært oss mye om det å være i studio, og det å lage musikk generelt. Som produsent har han gitt poplåtene våre motstand og bidratt til at plata i våre øyne stikker seg ut blant popmusikken som ellers finnes der ute, forteller Sofie Braseth.

Med dagens albumslipp er det samtidig turnéstart på Verkstedet i Oslo. Onsdag 29. mars er det konsert på Bastard i Tromsø, fredag 31. mars spiller duoen på Ludo i Harstad.