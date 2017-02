Byr på musikk og lyging

Karlstad Musikkorps slår til med en «Lygarkveld» i Rønningen Ungdomshus i neste uke.

Det opplyser Inger Sæterhaug i Karlstad Musikkorps.

– Vi skal arrangere en «lygarkveill» på ungdomshuset på Rønningen i Fagerfjell lørdag 18. februar. Korpset er et generasjonskorps, og denne kvelden er det de fra ungdomsskolealder og oppover som skal spille populærmusikk. Vi har i tillegg fått med oss fire karer som er dyktige på å fortelle historier som kan trimme lattermusklene, sier Inger Sæterhaug, som altså kan by på mer enn musikalsk underholdning denne kvelden.

Får ordet

Karlstad Musikkorps har funnet tre personer de mener egner seg til denne oppgaven.

– Disse er senjaværing, matematikklærer, kokebokforfatter og musiker Remy Kristiansen, forteller Sæterhaug, som ikke tar med at unge Kristiansen også tidligere var journalist i Folkebladet i en årrekke. Vi som har vært hans kollegaer kan bekrefte at denne personen har stor evne til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig.

Den neste som er valgt ut er lærer, bygdebokforfatter, lokalhistoriker og politiker, Vidkunn Haugli, som jo burde være kjent for de fleste.

– Med på laget har vi også fått kjerresnesværing, sauebonde, friluftsmann og skytter, Viggo Hanssen og til slutt en søring som har Målselvdøl av seg og blant annet er en ivrig sanger i Dølakoret. Hans navn er Tom Gunnar Ask.

Bevertning

Arrangørene har også ordnet med det som skal til av vått og tørt for å få en vellykket kveld på huset.

– Vi har ordnet det slik at vi har skjenkebevilling til «lygarkveillen». Blant annet derfor må alle som har lyst til å komme melde seg på i forkant. Frist en for påmelding er satt til søndag 12.februar. På inngangsbilletten serveres det også gryterett, kaker og kaffe.

Vi arrangerte en «lygarkveill» på Grendehuset på Karlstad for halvannet år siden. Det ble svært vellykket, så vi ble oppfordret til å gjenta suksessen i Fagerfjell. Vi håper derfor at folk tar turen over dørstokken og får en trivelig lørdagskveld sammen med oss. Alle over 18 år er hjertelig velkommen til å melde seg på, avslutter korets talskvinne i denne saken, Inger Sæterhaug.