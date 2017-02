Utarbeider rapport til Foreningen !les

Klasse 6B ved Finnsnes barneskole er i ferd med å vurdere kandidater til vinneren av Bokslukerprisen 2018.

Det er altså et ganske ærefullt oppdrag denne klassen har fått.

– Klasse 6B er en av fem sjetteklasser i Norge som har fått denne tilliten, og som altså på den måten er med på å bestemme hvilken forfatter som får Bokslukerprisen neste år, forklarer Arne-Harald Steilbu, som er en sentral person for skolene i dette arbeidet.

– Hva betyr det egentlig for en forfatter å få denne prisen?

– I likhet med UPrisen, der det er utvalgte niendeklasser som velger ut kandidater, er Bokslukerprisen en pris som henger høyt og er veldig stas å få for forfattere som skriver for barn og ungdom. Dette fordi det er målgruppa selv, altså barn og ungdom som uttaler seg, og ikke voksne mennesker som disse bøkene ikke er skrevet for.

Større utvalg

Foreningen !les, som står bak både Uprisen og Bokslukerprisen, har i år sendt ut et større spekter av barne- og ungdomslitteratur til skolene som er med i utvelgingsprosessen.

– Før har det gått mest på romaner, men i år har skolene fått tilsendt både diktsamlinger, eventyr og novellesamlinger. Det synes jeg er ganske spennende, og jeg skjønner godt at Foreningen !les ønsker å utvide sjangerformatet noe, sier Steilbu.

Elevene i 6B har nå omlag halvannen måned på seg til å vurdere bøker og tekstutdrag.

– Når den tiden er over må de sende en rapport til Foreningen !les der det klart fremgår hvilke fem bøker de mener bør være kandidater til Bokslukerprisen neste år, som deles ut i april 2018.

Arbeidet elevene gjør er i tillegg til å lese bøkene også å skrive en uttalelse om dem.

– Jeg har også bedt om at de skriver hva de mener om dem på bokbloggen min på biblioteket. Jo flere som gjør det jo bedre er det. Da kan Foreningen !les få vite hva flest mulig av disse elevene mener om kandidatene til Bokslukerprisen, understreker Steilbu.

Elevene har også fått manuset til Jan Tore Norgengs neste bok.

– Det er en fortsettelse av «Dødens skole», som Noreng ønsker å skrive en serie om. De får altså lese manuset til denne boka, men har ikke lov til å si et eneste ord om den før den går i trykken og gis ut i mars måned i år, forklarer Steilbu. Flere av elevene i 6B har lest den første boka i den planlagte serien, som altså er «Dødens skole».

Dramatisk

– Den er både dramatisk og spennende, og da får man lyst til å lese den andre boka også, sier Nataniel Moddy-Lyngstad.

– En spennende bok som også har ganske mye humor, mener Synne Aurora Hansen om «Dødens skole».

Kontaktlærer Ritha Kjær i klasse 6B tror at det klassen hennes er plukket ut til å være ressursklasse vil få bare positive ringvirkninger.

– I forbindelse med dette leser de nå mange flere bøker enn de normalt ville gjort. Når Arne-Harald Steilbu også lar dem prøve seg som bokanmeldere får de også ekstra trening i å uttrykke seg skriftlig. Jeg er ganske stolt av elevenene mine og synes de er flinke, sier hun.