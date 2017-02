– Stolt over samisk kulturarv

Samefolkets dag markeres årlig på Gamtofta i Skardalen.

Skardalen ligger mellom Middagsfjellet og Gumpen, og der finner man også de fleste samiske kulturminner i Sørreisa. På Gamtofta har Arvid Skjellhaug bygd opp et samisk kulturmiljø, hvor det er rekonstruert gamme og smie, jordfjøs og båthus. Det er satt opp lavvu, og det er tradisjon i å markere samefolkets dag her.

– Kommunen har lange samiske tradisjoner, og mange av innbyggerne har aner tilbake til samiske familier. Det har ikke alltid vært like enkelt å si at man har disse anene. Derfor er det prisverdig at noen har gått i front, både for å ta vare på historien og for aktivt å drive med tradisjonelt samisk næringsliv i Sørreisa, påpekte ordfører Jan-Eirik Nordahl i sin tale for dagen.

Barnehage

Det er godt å se det samiske flagget i et ellers så hvitt landskap. Det blir en egen stemning når Jan-Ole Berntsen holder gudstjeneste med både norsk og samisk liturgi, og når salmesangen ledsages av Paul Dahlø på det gamle trøorgelet.

For smårollingene fra Bjørkli barnehage er det fast tradisjon å være på Gamtofta den 6. februar.

– Det samiske er en viktig del av vår identitet i nord, og jeg er glad for at denne delen av vår kulturarv stadig får mer oppmerksomhet. Vi ser det ikke minst hos de unge og med festivaler som arrangeres her i nord. Vi skal være stolte av den samiske delen av vår kulturarv, og det er viktig at de unge som vokser opp, får et forhold til det samiske og den rike kulturarven, sa Nordahl.

– Stolt

I Sørreisa ser vi det samiske innslaget komme sterkest til uttrykk ved Gamtofta og oppe ved Andsvatnet hos Oskal-familien, som har bygd opp et imponerende anlegg med reinslakteri og videreforedling i tillegg til basisdriften sin, mener Nordahl.

– Hjerttind Rein er i ferd med å bli en merkevare. Som ordfører er jeg stolt over den moderne reindriften vi har i vår kommune, og de dyktige personene som står bak denne store satsingen, påpekte Nordahl videre i sin tale.

I år er det 21 år siden Arvid Skjellhaug åpnet Gamtofta. Den innsatsen han har lagt ned for den samiske kulturen, står det respekt av.

– Jeg ønsker å takke han for den jobben han gjør for å ta vare på og vise oss den samiske kulturarven, sa Nordahl.