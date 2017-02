Mintes den gamle kjerringjuldagen

Sørreisa historielag og Midt-Troms museum mintes den historiske kjerringjuldagen.

SØRREISA: Kjerringjula er en gammel historisk merkedag. Når mennene var dradd på Lofotfiske, møttes kvinnene i bygda til et sosialt samvær og resten av julematen ble fortært. Sørreisa Historielag og Midt-Troms museum inviterte på lørdag for tredje gang til en markering av denne dagen på Kramvikbrygga.

Konservator Truls Nilsen fra Midt-Troms museum hilste de omkring 30 frammøtte velkommen og gav en rask gjennomgang av kveldens program.

– Kramvikbrygga er jo et perfekt sted med sin egenartede ramme rundt en slik sammenkomst. Dette er en spesiell dag, som bare er for damer, så jeg er privilegert som får lov til å være tilstede her, sa han smilende.

Og hva mente så de frammøtte?

– Det er veldig artig å ta opp en gammel tradisjon og bli bevisst på hva denne dagen en gang betydde og hvor privilegerte vi er i dag. Den tidens kvinner stod på hele sommeren, høsten og jula med å drive garden i tillegg til stell i hus og heim. Og så hadde de denne dagen å se fram til, sammen med de andre kjerringene kunne de slappe av, når jula var over og manne hadde dradd på Lofoten. En dag hvor man i de tøffe tidene kunne flire og hygge seg sammen, mente Sissel Sørfosbog

Underholdning

Angela Westphal stod for den musikalske underholdningen, på harpe, fløyte og trekkspill.

– Jeg kom hit i 1982 som dyrlege, men i dag er det bare minner av den gardsdriften det var den gangen, sa hun, før hun spilte sine egenkomponerte melodier, ”Skaaråsen” og ”Green sleeves”, fulgt av irske ”Rolling Waves” og ”Gimmi and the Tipi” på gitar. Så fikk man ”Libbabreen” og ”Nordlands” på fløyte.

Margaret Guve presenterte seg som reisende i gammel historie.

– Jeg har kalt kåseriet mitt ”Oppeten mat og utslitte klea” og har med en gammel koffert fylt med en masse ting som har tilkutning til mine historier. Kåseriet mitt er basert på historier om kvinner, skrevet av kvinner, fra en tid da forskjellen mellom kvinner og menn var meget stor. I sin tid hadde vi egen jente og gutte konfirmasjonskole på Ibestad, hvor ungdommene bodde i private hjem. Jentene gikk i en fem ukers skole om våre hvor de lærte å sy knapphull, stoppe strømper, sy undertøy og så hadde de med seg hjemmevevd tøy som de sydde konfirmasjonsskjoler av. Guttene møtte om høsten og lærte sløyd og skomakerarbeid. Dette i tillegg til Guds ord.

Litt av et sprang til dagens konfirmasjon.

Koffert

– Men la oss se hva jeg har i kofferten, sa hun og pakka opp det ene etter det andre, som hun knytta en historie til.

Hun viste blant annet fram en potte, eller ”pæsspotta” som hun sa.

Hun fortalte da en historie om en gang tyskerne under krigen kom til et hus hvor de hadde blitt informert om at det skulle være gjemt et gevær. De gjennomsøkte hele huset uten å finne noe. Da de kom på loftet, lå der en gammel dame til sengs og under senga stod det ei full potte som lufta ille. De trakk seg skyndsomt tilbake og bra var det, for bak potta inntil veggen lå geværet!

En sjømann var kommet hjem og hadde med seg grønne kaffebønner fra Sør-Amerika. Han demonstrerte tilberedningen av disse for interesserte naboer.

– Du strør bønnene utover ei steikepanne heime og så brenner du dem til de blir brune, før du maler dem, forklarte han.

– Vi har også heimbrent hjemme, kom det fra ei lita jente som var der.

– Jeg oppfordrer kvinner til å skrive lokal kulturhistorie om levd kvinneliv, slik at vi får retta opp balansen mellom hva kvinne gjorde og hva mennene gjorde. Kom dere inn i redaksjonene for de lokale årbøkene og søk aktivt etter kvinnelige historieskrivere også, var hennes oppfordring.

Og etter kåseriet koste man seg med kaker og andre rester etter julefeiringa.