– Viktig å ta vare på historie og kultur

I samarbeid med Folkeakademiet i Tranøy, markerte Sazza i Øverbotn samefolkets dag.

ØVERBOTN: – Samefolkets dag er egentlig på mandag, den 6. februar. Da er det også 100 år siden den første organisering av samefolk fant sted. Det var i Trondheim, etter initiativ av en driftig dame som het Elsa Laula Renberg. Vi valgte å legge feiringen til i dag, lørdag den 4. februar, fordi det er lettere å samle folk til en slik tilstelning på en lørdag en på en mandag, sa Herbjørg Valvåg blant annet da hun ønsket velkommen til feiringen i Sazza, Senja Natur- og Kultursenter i Øverbotn.

Appell

Silje Lange fra Fresk Ungdom markerte åpningen med ”Når himmelen faller ned”, fulgt av ”Make you feel my love”. Så overtok Mia Solset Malik med ”Fylt av min kjærlighet” og ”E du nord”, begge akkompagnert på gitar av Sigbjørn Thomassen.

Dagens appell, var det 18 år gamle Hanne Kristin Johnsen som stod for.

– Å være samisk mener jeg er noe som skal vises fram med stolthet og glede. Vi samer skal være stolte av vår bakgrunn, like stolt som en hvilken som helst annen nordmann, om hun eller han er fra yttersiden av Senja eller inst inn i Setesdalen. Derfor er det viktig at vi alle bidrar til å fremme holdninger og verdier for å skape stolthet og glede blant samiske.

– For det å vise sin samiske identitet er ikke noe som skal legges skjul på eller noe man skal skamme seg over. Vi er mange ungdommer som i dag jobber for samiske rettigheter, det skal vi fortsette med. Å kunne stå her jeg står nå, og fortelle om min samiske arv gjennom min historie, på et kultursenter i min region som inkluderer det samiske med det lokale, er stort for meg. Vi skal være stolte over den jobben som er gjort, men vi må huske å se framover mot den jobben som skal gjøres.

– Sammen skal vi stå på våre rettigheter, unge som gamle, om du føler sterk eller svak tilhørighet er du same god nok, sa hun blant annet. Tilhørerne var tydeligvis imponert og gav uttrykk for det med langvarig applaus.

– Viktig

Fresk ungdom gledet de frammøtte med et nytt bidrag. Først Silje Lange med blant andre ”Har du fyr” og ”Million years ago” og Mia Solset Malik med ”Nord” og ”Innerst i sjelen”.

Herbjørg Valvåg takket og berømmet Hanne Kristin Johnsen og Fresk ungdom.

– Hvorfor har dere dette arrangementet her på Sazza, Herbjørg Valvåg?

– Senja og omegn sameforening er dessverre ikke aktiv lenger og man har solgt Samefolkets hus på Svanelvmoen, så all aktivitet er flytta hit. Dette arrangementet er et samarbeid mellom Sazza og Folkeakademiet i Tranøy. Det er et par år siden vi begynte med det. Vi har folk med samisk tilknytning på Senja og ikke minst har vi ei samisk historie. Jeg har selv samisk bakgrunn, både på fars og morssiden og føler at det er viktig å ta vare på vår historie og kultur. Jeg bruker ikke samekofte, men jeg har i alle fall luokka (kappe, red. anm.), sier Herbjørg Valvåg smilende.