NRK satser på nett-TV i nord

Over helga starter NRK i Nord-Norge opp med storsatsning på nyheter på nett-TV.

TROMSØ: Det skjer allerede førstkommende mandag. Det skjer gjennom et nytt samarbeidsprosjekt mellom de tre nordnorske distriktskontorene til statskanalen.

Før Dagsrevyen

Sendetid er mandag til fredag to timer i forkant av Dagsrevyen, der det siste kvarteret også sendes på NRK1. Bodø og Tromsø vil bytte på ansvaret som sendested for nettsendingene, melder NRK selv i ei pressemelding fredag.

De ordinære TV-nyhetene 18.45 sendes som før fra begge distriktskontorene.

- Dette blir et helt nytt tilbud for folk i nord. Ei daglig nettsending på ukedager gir oss en mulighet til å benytte oss av eksisterende innholdsproduksjon bedre enn i dag. I tillegg skaper dette rom for å gå i dybden på viktige saker fra hele Nord-Norge, sier konstituert regionredaktør i NRK i Nord-Norge Tone Kunst.

Nasjonaldag

Sendingene starter opp samme dag som samefolket feirer sin nasjonaldag, og mye av innholdet vil dreie seg om dette første sendedag.

Programleder for det aller første nordnorske nettsendingen blir NRK Nordlands Bjarne Brandal.

- Jeg tror dette blir veldig spennende både for oss og for våre seere. Det blir ei helt ny erfaring for meg å være programleder for ei såpass lang nyhetssending, men det gir igjen rom til en mye mer personlig stil. Jeg gleder meg, sier Bjarne Brandal.

Serie

I forbindelse med nettsendingene vil NRK i nord også sende en helt ny nettdokumentar-serie i fire deler som handler om MS og omstridt stamcelletransplantasjon i utlandet.

NRKs såkalte PÅ-gruppe i nord, som har fokus på dybde og dagsordensettende journalistikk, har fulgt 37 år gamle Kjetil Knutsen fra Tromsø til behandling ved en privatklinikk i Moskva.