Visekunstner på kaia

Erling Riibe Ramskjell opptrer i retrokafeen Kåre på Kaia i neste uke.

SJØVEGAN: Nærmere bestemt torsdag 9. februar.

– Vi har kun en rolle som arrangører for denne konserten, og skal ikke på noen måter medvirke i den, understreker leder Inger Strand i Salangen Viseklubb - Baluba.

Retro

Kåre på Kaia er en såkalt retrokafé som har alle rettigheter på drikkevarer.

– Av den grunn har vi måttet sette 18 års aldergrense på den. Men personer som er yngre en dette kan komme inn dersom de er i følge med foreldre eller andre foresatte.

– Er dette årets første arrangement for dere?

– Ja, og Kåre på Kaia er et ypperlig sted som har de rette rammer rundt et arrangement som dette. Et veldig stemningsfullt og fint sted.

– Er det første gang dere har denne artisten på besøk?

– Ja, men vi måtte bare få ham hit. Han ga ut sitt hittil siste album i fjor. Det inneholder en låt som heter «Kanskje», som etter min mening er det fineste låten som ble laget det året.

– Er Erling Riibe Ramskjell artist på heltid?

– Han er det nå, men tidligere har han blant annet livnært seg som fisker på Røst. Han bor nå på Hammarøy, der hans kone er produsent ved Hamsunsenteret.

Visepop

– Hva slags sjanger uttrykker denne artisten seg i?

– Jeg vil kalle det en vispopsjanger. En spennende nordnorsk artist med kunstnernavnet Æ som leverer dype, varme og ærlige tekster som treffer sjela. Han lager også gode melodier som fester seg. I 2016 ble flere av låtene fra siste plate Endetidsbilda A-listet og spilt jevnlig på NRK og melodien «Kanskje» ble spilt daglig en periode. Jeg vil beskrive ham som visekunstner som skriver om Nord-Norge, men ikke om fjæra og sjarken som andre har gjort før.

Inger Strand minner også om at man kjøper inngangsbilletene i døra samme kveld som konserten avvikles.

– Jeg vil anbefale alle til å komme og høre på denne flotte artisten. Hvis man ikke kjenner til ham på forhånd tror jeg dette kan bli et veldig hyggelig nytt bekjentskap.

Gode kritikker

Inger Strand minner også om at Erling Riibe Ramskjell har høstet gode kritikker for albumene sine.

– Hvis noen skulle være interessert i å se hva kritikerne mener om tekstene og musikken hans er det bare å gå inn på Ramskjells egen nettside, der er det samlet et stort knippe av dem, og der er mildt sagt positive.