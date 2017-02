Silja videre til finalen i «Kakekrigen»

Den sprudlende Silja Kristianne Uteng fra Gibostad er videre til finalen i bake- programmet «Kakekrigen».

GIBOSTAD: Denne uka har vi fått følge Silja Kristianne Uteng gjennom semifinale-uka i bakeprogrammet «Kakekrigen» på FEM.

Torsdag kveld gikk hun og Hilde Marie Movafagh videre til finalen, som sendes på TV 13. til 16. mars.

I løpet av uka har Uteng blant annet fått brynt seg på temperert sjokolade og terter, som hun tidligere har understreket at hun ikke «hæres».

– De der jæv** tertene, sier Uteng som stod midt i bakinga da Folkebladet ringte.

– Det har vært ei tøff uke, og jeg husker nesten ingenting av episoden da jeg gikk videre, legger hun til og ler godt.

– Telefon til England

Og det var tydelig at Uteng ble overrasket da navnet hennes ble annonsert.

– Jeg tror ikke jeg helt skjønte hva som skjedde der og da, sier hun.

– Så du for deg en finaleplass da du meldte deg på?

– Nei, overhode ikke. Jeg hadde aldri forventet at det skulle gå så bra som det har gjort til nå. Hvem hadde egentlig trodd det? spør Uteng.

Torsdag var temaet «Afternoon tea party» og oppgaven var å bake tre ulike kjekskaker.

– Jeg visste jo ikke hva et «Afternoon tea party» var. Så før innspillinga måtte jeg ta en telefon til England for å høre hva som egentlig blir servert under slike «partyer», sier Uteng.

Svaret hun fikk var blant annet kjeks med tranebær og hvit sjokolade, med mandler, lime og sitron.

– Da var det bare å stålsette seg og finne en oppskrift som passet, sier Uteng.

– Tvist

– Du har åpenbart mer kunnskap enn du selv tror?

– Eller så har bakegudene vært på min side, svarer hun og erkjenner at det etter TV-programmet har blitt en del baking.

– Jeg har bakt mye på oppdrag fra andre folk den siste tida - og det er bare koselig.

– Hvordan går det i finaleuka?

– Uten å røpe for mye, kan jeg si at den fører med seg en uventet tvist, og at det ikke blir helt som man først hadde tenkt, svarer hun.

Etter at Uteng ble et kjent og ufiltrert fjes på TV har flere tatt kontakt med henne på sosiale medier.

– Flere voksne og unge damer tar skrevet til meg og sagt at de både heier på og ler av meg, sier hun avslutningsvis og humrer.