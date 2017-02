Styrket kulturskole

Sigurd Mørkved jobber tett opp mot skolene i kommunen for å rekruttere deltakere til lokalmønstringen i UKM i Tranøy.

VANGSVIK: Da Sigurd Mørkved tok tak i lokalmønstringen i UKM i Tranøy hadde den ligget nede noen år. Årets lokalmønstring blir den tredje i rekken han i egenskap av å være kommunekontakt har hovedansvaret for. Ifølge UKMs egen nettside er det hittil tre påmeldte i Tranøy.

– At påmeldingen er i gang er bra, vi har jo så vidt rukket å begynt å jobbe med den saken. Det er fra nå og utover det skal skje, påpeker Mørkved.

– Tranøy slet lenge med påmeldingen. Tror du at dette er over nå?

– Jeg satser på det. Ikke minst fordi Tranøy er veldig god på kunstbiten av mønstringen. Da gjenstår de sceniske innslagene, som jo også må være på plass hvis man skal komme noen vei.

– Bygger du videre på stammen fra i fjor, som blant annet var preget av svært unge utøvere?

– Jeg håper jo at de som var med i fjor også melder seg på i år. I tillegg vet jeg at det siden da er kommet til nye talenter som har lyst til å være med i UKM.

Samarbeid

– Hvordan står det til med unge arrangører?

– Jeg har allerede noen med på laget, men vet at flere kommer til å stille opp. Og godt er det, vi trenger dem.

– Hvordan legger du opp arbeidet med å rekruttere deltakere?

– En viktig del av strategien er et samarbeid med skolene. Der holder både rektorene og lærerne et våkent øye med om de har elever som bør melde seg på til UKM. Et slikt samarbeid er gull verdt, der er jo på skoler de aller fleste av målgruppa til UKM oppholder seg daglig.

Styrket

Sigurd Mørkved er også veldig tilfreds med at Kulturskolen i Tranøy har fått økte økonomiske ressurser.

– Særlig i distriktene er kulturskolene svært viktig, ja ofte helt avgjørende, for rekrutteringen til UKM. Jeg regner med at styrkningen av Kulturskolen i Tranøy vil slå heldig ut for UKM i vår kommune.

– Er det noen uttrykk du ønsker deg mer av?

– Det er jo flere uttrykk en forestilling har jo bedre er den. Så jo flere, jo bedre.

Mønstringen i Tranøy er satt til mandag 20. mars i Vangsvik Samfunnshus. Påmeldingsfristen er 2. mars.