Tar publikum inn i forestillingen

Den interaktive forestillingen «Mørke-modig» tar publikum med på en oppdagelsesferd i en fremmed skog.

FINNSNES: Det er omtrent alt turnéleder Maja Larsen ønsker å si om selve handlingen i stykket.

Se hva som skjer

– Jeg tror heller at publikum skal møte opp og se hva som skjer uten å vite så mye om det på forhånd. Selv om denne forestillingen er beregnet for barn fra fem år og oppover passer den også for voksne. De voksne som har sett den er like begeistret for det de har opplevd som barna, understreker turnélederen.

– Dette er en såkalt interaktiv forestilling?

– Ja, både skuespillere og publikum oppholder seg i samme rom, som jeg på Finnsnes regner med er scenen i kulturhuset der. Derfor er det begrenset plass, vi kan bare ta inn 40 publikummere på hver forestilling.

– Kan dere sette opp en ekstraforetilling hvis pågangen på Finnsnes blir stor?

– Ja, siden den første forestillingen begynner såpass tidlig og ikke varer lenger enn 45 minutter har vi muligheten til å sette opp to ekstraforestillinger.

Musikk

– Er det nyskrevet musikk til denne forestillingen?

– Ja, og musikken er komponert av Christine Sandtorv, som har vunnet Spellemannsprisen to ganger for musikk hun har laget for barn.

På scenen medvirker tre personer både som skuespillere og dansere. Men i tillegg medvirker en person man ikke ser.

– Stemmen fra en av de medvirkende kan man bare høre. Med hodetelefoner blir publikum ledet gjennom en oppdagsesferd inn i en fremmed skog. Her er det blant annet en sti som plutselig deler seg, telt som lyser og lyden av dyr.

Ekstraforestillinger

– Hvordan har interessen hittil vært på turneen dere er ute på?

– Den har vært stor, dette er jo første gang vi tar denne forestillingen med på en turné, og vi opplever ofte å få forespørsler om å sette opp ekstraforestillinger.

«Mørkemodig» er Figurteatret i Nordlands femte samarbeid med tidligere festspillkunstner Katrine Strøm, som både har skrevet manus og har regien på forestillingen.

– Katrine er svært dyktig på slike forestillinger som dette, og klarer å skape både magi, eventyr og poesi i denne visuelt svært vakre forestillingen.