Kommer til Finnsnes med nytt album

20. april tropper Halvdan Sivertsen opp på Finnsnes med sitt første album på fem år.

FINNSNES: Albumet har fått navnet «Ennu ikke landa».

Halvdan Sivertsen har så visst Ennu ikke landa. Coveret på hans 18. soloalbum viser en offensiv og optimistisk menneskelig kanonkule, klar til å fly. Tilsynelatende helt uten bekymring for hva som kan skje når han engang lander.

Vi snakker i alle fall om en moden mann som har mye på hjertet. Halvdans store publikum, som etterhvert består av flere generasjoner, har lenge sett fram til denne utgivelsen. Det har allerede gått fem år siden forrige album.

Sivertsen opptrådte som mange husker under Finnsnes i Fest i 2016.

- Det ble så mye turnering at jeg knapt fikk tid til å skrive, sier han om årene som har gått.

- De bare kom

For han har virkelig reist Norge rundt siden sist, flere ganger i rute mellom Kirkenes og Mandal.

Det er ikke mange kulturhus som ikke har hatt besøk av Halvdan og bandet hans. Det har vært duokonserter og festivaljobber.

Nå har han derimot tatt seg god tid i skrivestua nede ved fjæresteinene mot Vestfjorden i Bodø.

- Sangene bare kom til meg, forteller han.

- Og jeg har heldigvis ikke møtt den fryktede skrivesperra som jeg har vært plaget med tidligere, legger han til.

- Beste album

Nå er sangene skrevet, arrangert, produsert og spilt inn, og artisten selv er svært fornøyd.

– Jeg er fornøyd med både prosessen og resultatet. Jeg hadde lyst til å gjøre det litt annerledes denne gangen, så bandet og jeg ble enige om å droppe alt som heter elektriske gitarer, synther, loops og tracks, og heller samle oss i ring for å spille gitar, mandolin, dobro, trekkspill, kontrabass, litt fele og trøorgel, litt fotstamp og mye perkusjon. Og ikke minst, synge flerstemte harmonier. Slik øvde vi, og atmosfæren i studio ble naturlig nok preget av dette, sier han.

Dermed ble det et helakustisk album denne gangen, og Halvdan takker bandet og produsentene Børge Fjordheim og Trond Viggo Solås for at resultatet har blitt så fint.

– Det er kanskje mitt beste album noensinne, sier Halvdan. Og ser helt oppriktig ut.

Med et album fylt av vitalitet, spilleglede og fine sanger, venter det nå selvsagt en lang Norgesturné for Halvdan Sivertsen. Han virker å være i sitt livs form.

20. april returnerer den folkejære artisten til Finnsnes og Kulturhuset med den nye plata si.