Jakter på de skjulte UKM-skattene

Hittil har 30 meldt seg på til lokalmønstringen i UKM i Lenvik. Men det er fortsatt god plass til flere, understreker kommunekontaktene.

FINNSNES: Kommunekontaktene i UKM, som i Lenvik er Ingvild Lauritsdatter Solli og Patrick Holmstad, er forholdsvis fornøyd med påmeldingen hittil.

Lokalt

– Til nå er det påmeldt om lag 30 til lokalmønstringen, som går av stabelen lørdag 18. februar. Det er bedre påmelding enn til samme tid i fjor, påpeker Patrick Holmstad.

Påmeldingsfristen for å melde seg på er satt til 12. februar, så det er fortsatt god tid for etternølere å handle på.

– Det som er veldig gledelig er at vi allerede har på plass 12 unge arrangører til lokalmønstringen, som skal ta seg av det meste både før og under mønstringen, understreker Ingvild Lauritsdatter Solli.

Grupper

Ingvild Lauritsdatter Solli og Patrick Holmstad har en mistanke om det hersker en oppfatning om at store grupper ikke kan melde seg på til UKM.

– Dette stemmer ikke. Store grupper av turnere eller dansere kan delta, og har i likhet med enkeltutøvere eller band en sjanse til å gå videre både til fylkesmønstringen og landsfestivalen hvis fagpanelet, som det er besluttet at juryen skal hete nå, gir dem reisepass. På UKM-scenen er det god plass, forsikrer Solli.

Hun oppfordrer lærere, trenere og andre til å holde øyene åpne.

– Ser en for eksempel at det er en eller flere elever i klassen som er god til å tegne, bør de oppfordre vedkommende til å melde seg på. Da kan langt flere få se tegningene enn de som oppholder seg i klasserommet.

Større spekter

Kommunekontaktene etterlyser igjen et større spekter.

– Ungdommer som er flink til å sjonglere med en fotball har gått videre i UKM, og det samme har noen som er flink til å behandle en Jojo. Er det noen som skriver dikt eller historier eller lager film? Vi vet at mange unge ofte lager film for eksempel ved hjelp av nettbrett. Så hvorfor ikke dele disse med UKM-publikummet? UKM har egentlig ikke noen begrensninger, det er også mulig å stille med mat. Når det gjelder det rent praktiske så er nok kald mat det enkleste for oss som arrangører. Voksne er heller ingen hindring, Det er lov å stille med voksenpersoner som akkompagnatører, påpeker Ingvild Lauritsdatter Solli og Patrick Holmstad.