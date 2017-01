Oppfordrer til å søke på Drømmestipendet

Kulturskolerektor Bjarne Dahlberg i Salangen kommune oppfordrer å søke på Drømmestipendet.

SJØVEGAN: Det består av består av 100 stipender à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.

Stipendordningen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Gjennom denne stipendutdelingen ønsker man å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Johannes Joner, er juryleder for Drømmestipendet 2017. Han er et kjent navn og et kjent fjes for veldig mange, og både små og store. Han har fått flotte kritikker for veldig mye av det han har gjort som skuespiller og regissør.

Søknadsfristen er 10. februar 2017.