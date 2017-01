På det jevne, men mye intern humor

UANSETT HVORDAN MAN snur og vender på det så er en skolerevy og en bygderevyførst og fremst en intern ting, der noe av innholdet – spesielt morsomme poeng – kan gå «utenforstående» hus forbi rett og slett fordi man mangler innsikt i forholdene. Skolerevyer og bygderevyer er også amatørprosjekter, og må vurderes i lys av det. At den årlige revyen til avgangselevene ved den videregående skolen i Finnfjordbotn etterhvert har en lang tradisjon hjelper lite når det hvert år er nye koster som er i sving.

«2016-ÅRET DA botn va nådd» er navnet på årets russerevy. Som tittelen antyder skuer revyen tilbake på året som er gått, der «handlingen» tydeligvis er lagt langt frem i tid. Her snakker tidligere elever som nå er blitt godt voksen om det herrens år 2016 ved Senja videregående skole avdelingen Finnfjordbotn, da bunnen ifølge dem ble nådd ved denne skolen. Dette opplegget blir benyttet gjennom hele revyforestillingen, som er preget av svært mye dialog og intern humor. Flere av innslagene blir litt langdryge, og kunne med fordel vært kuttet litt ned.

DET STØRST MOBBEOFFERET i årets revy er rektor Stein-Erik Svendsen, som blir parodiert opp og ned og i mente. Han lengter tydeligvis tilbake til rektorjobben i nedlagte Fagernes skole der elevene var lettere å forholde seg til. Rektoren har også den ulykkelige uvanen å hensette sitt kjøretøy på skolens eneste handicapparkeringsplass, og møter motbør i sin målsetning med å gjøre læreinstitusjonen til en drømmeskole både for elever og lærere.

UNDERTEGNEDE HAR SANS for innslaget der tideligere lærer ved skolen, Remy Kristiansen, blir hyllet for sin generøse kunnskapsformidling av matematikk, noe som kanskje også har noe å gjøre med at han er en tidligere kollega. Deadline tilsier nå at det kun er tid til en kort oppsumering av reveyen, som i sin helhet nok blir litt for dialogtung og preget av langsom framdrift og humor tilpasset spesielt interesserte. Altså foreldre, slektninger og lærere og ansatte ved Senja videregående skole.