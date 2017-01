Unstad på Okazo etter jobb

Kafé Okazo inviterer onsdag 1. februar til en rett etter jobb-konsert med Tonje Unstad.

FINNSNES: Det er Kulturhuset på Finnsnes som står som arrangør av konserten, som også er deres første arrangement på Kafé Okazo i år.

Etter jobb

– Konserten er lagt til et tidspunkt der de fleste er ferdig på jobb. I stedet for å stresse hjem og lage middag er vårt forslag at de heller tar middagen på Kafé Okazo og samtidig får oppleve en flott konsert med Tonje Unstad. Kafeen kan blant annet by på verdens beste suppe denne dagen, påpeker kulturhussjef Karin T. Olsen ved Kulturhuset på Finnsnes.

Det er spesielt Unstads tekstmateriale som imponerer kulturhussjefen.

– Der er hun en mester i sitt fag, det er sjelden en artist treffer så godt hjemme både et voksent publikum og et publikum som består av barn.

Ifølge Karin T. Olsen er det mest låter fra Unstads fjerde og hittil siste album man kan høre på Kafé Okazo.

– Hun slapp albumet i november i fjor. Det heter «Svermere», og fikk svært gode kritikker fra et samlet anmelderkorps.

Suppe og annet

Fagleder Elise Log ved Kafé Okazo bekrefter at de også har en suppe på menyen denne dagen.

– Beskrivelsen verdens beste suppe er noe kulturhuset bruker på Facebook. Jeg tør ikke påstå at dette er verdens beste suppe, men god er den, sier faglederen.

– Men er en suppe noe å bli mett av?

– Du blir mett av denne, det kan jeg love deg. Vi serverer blant annet hjembakt brød til den, og i tillegg har vi det vi kan kalle for den vanlige menyen, samt masse gode kaker og kaffe. Så alt ligger til rette for en fin onsdag ettermiddag og kveld på kafeen vår.

«Svermere»

«Svermere» er et album som kritikerne mener «er skåret til benet», der åpningssporet «Alle mine demoner» trolig er noe av det mørkeste Tonje Unstad har levert.

Musikerne Unstad har med seg på sitt fjerde album er i tillegg til henne selv på gitar er blant annet Håvard Lund på klarinett, Håkon Mjåseet Johansen på trommer, Trond Viggo Solsås på bass og mikael Nilzén på tangenter.

– En konsert man bør få med seg. Og når den er lagt til et så flott konsertsted som Kafé Okazo er det ikke noe å tenke på, slutter Karin T. Olsen.