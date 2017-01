NB! Kun for damer

Også i år er Midt-Troms Museum og Sørreisa Historielag sammen om å markere Kjerringjuldagen.

SØRREISA: Ifølge konservator Truls Nilsen er det tredje gang dette skjer med akkurat denne spesielle markeringen.

– Kramvigbrygga er et perfekt sted med sin helt spesielle rammer rundt et slikt arrangement. Fra museet side forsøker vi å ta i bruk dette stedet så ofte vi kan. På vinterstid er det også et sted som egner seg på grunn av det er lett fremkommelig dit, forklarer Nilsen.

Kjerringjuldagen markeres i år lørdag 4. februar.

– Det står vel ganske fritt til hver enkelt arrangør om når de vil markere dagen, men det bør gjøres i løpet av januar eller tidlig i februar. Noe av vitsen med den er jo at da tar damene med seg restene etter julematen og spiser den sammen.

Har man ikke noe julemat igjen er ikke det noe problem.

– Såpass langt inne i det nye året er vel det meste av julematen allerede spist opp bortsett kanskje fra småkaker med lang holdbarhetstid. Men det er fullt mulig å ta med seg mat som ikke ble laget eller kjøpt inn til jula også, påpeker museumskonsulent Håvard Klausen.

I tillegg til mat og drikke er det også lagt opp til litt underholdning.

– Der har vi fått Margaret Guve til å holde et foredrag, noe hun er svært flink til. Ellers vil det også være musikalsk underholdning med Angela Westphal på instrumentene harpe og fiolin. Vi har også loddsalg, det hører med, mener Nilsen.

– Er det noen nedre aldersgrense?

– Ja, siden det også er salg av øl og vin i tillegg til mineralvann har vi måttet sette 18 års aldersgrense. Det er også en påmeldingsfrist, og den er 2. februar. Man melder seg på ved å ringe til Midt-Troms Museum.

– Hvordan har oppslutningen vært på tidligere arrangement?

– Veldig bra, vil jeg si. Det er også viktig å få med at Kjerringjuldagen er et arrangement som er kun for damer, her har herrer ingen inngang. Men det er lov å skysse damene til Kramvigbygga.

Kjerringjuldagen var opprinnelig en sammenkomst av bygdas damer i privat regi.

– Da hadde damene strevd med juleforberedelser fra lenge før jul, og de fleste hadde pakket bortreisekista til mennene som var dratt på Lofotfiske. Da kunne kvinnene endelig sette seg ned og ta det med ro og spise god mat og nyte noe godt i glassene.Reidar Ingebrigtsen