Gikk videre i Klassequizen

Karoline Vollstad, Oskar Uteng og Vegard Stangnes gjorde rent bord i Klassequizen på NRK Troms tirsdag.

FINNSNES: Det gjorde de ved å svare rett på alle spørsmålene de fikk i de tre kategorien. Altså med intet mindre enn tolv rette.

– Det går ikke an å gjøre det bedre enn trioen vår gjorde det. Om noen har gjort det så bra før er jeg litt usikker på, sier lærer Olav Lund ved Finnsnes ungdomsskole, som drillet trioen i kunsten å svare rett på spørsmålene i Klassequizen. Ifølge ham er Karoline Vollstad, Oskar Uteng og Vegard Stangnes nå trolig klar til å møte de tre utvalgte fra den andre beste skolen i fylket.

– Akkurat når det skjer vet jeg ikke. Det er jo en del skoler som skal i ilden før det skjer, så vidt jeg vet er det til sammen representanter fra tiende klassetrinn fra 21 skoler i fylket som skal møtes til dyst før det skjer.

– Er du overrasket?

– Både ja og nei. Jeg vet jo at disse ungdommene er svært dyktige og kunnskapsrike. Samtidig er jeg litt overrasket over at får full pott og gjør det så urolig godt som dette.

Skulle trioen fra Finnsnes ungdomsskole vinne finalen i Troms gjenstår den store landsfinalen.

– Da er det superfinalen som gjelder. Før den tid krysser vi fingrer for duoen fra Finnsnes ungdomsskole.