Drar ut på barnehageturné

Hålogaland Teater skal ut på noe så sjeldent som en barnehageturné denne vinteren.

FINNSNES: Det opplyser informasjonsrådgiver Stein Sebastian Fredriksen ved Hålogaland Teater.

– Vi har valgt å sette opp denne forestillingen igjen fordi den gjorde stor suksess i Tromsø i fjor. Jeg har aldre sett så mange barnevogner utenfor Hålogaland Teater før, påpeker Fredriksen.

Besøker mange

– Er dette en vanlig kulturhusturné eller en turné for Den Kulturelle Skolesekken?

– Ingen av delene, selv om vi besøker de vanlige spillestedene i de tre nordligste fylkene. Denne gangen går turneen til barnhager, og grunnen til det er at målgruppa for denne oppsetningen er fra null til tre år. Siden den varer i bare 25 minutter rekker vi også å besøke mange barnehager både i Midt-Troms og på resten av turnéruten.

Stein Sebastian Fredriksen kunne da vi snakket med ham opplyse hvilken barnehager i Midt-Troms som får besøk, bare at det er ganske mange.

Før HT legger ut på turné i de nordligste fylkene skal «Bæ. bæ lille» settes opp på deres egen scene i Tromsø.

Sjelden kost

– Teater for så ungt publikum er vel sjelden kost?

– Ja, det er få teater som har noe å tilby for en så ung målgruppe. Dette er en veldig visuell vakker forestilling, som også er litt interaktiv da publikum sitter svært nær skuespillerne. – Manusforfatter og regissør for forestillingen «Bæ, bæ lille», Katrine Strøm tar oss med i et univers der noen har bursdag og en deilig kake blir servert. Den ene historien flettes inn i den andre i en slags drøm av musikk, bevegelse og hendelser.

Uten ord

«Bæ, bæ lille» er en sanselig og visuell forestilling uten ord. Katrine Strøm har skapt konseptet, mens Ingunn Sønsteby har laget scenografien. Musikken er av to ganger spelemannsprisvinner Christine Sandtorv og Hege Holte Østbye er teaterlærer. På scenen medvirker Dina Elvehaug, Silje Solheim og Mette S. Enoksen.

–Nesten all scenografien er strikket, det vil si at man skaper et scenebilde som er mykt og varmt av garn, hvor de små teaterpublikummerne kan boltre seg på smårollingers vis.

– Da forestillingen ble vis hos oss i fjor satt smårollingene som tente lys. Det var tydelige at Katrine Strøm og Ingunn Sønsteby har lykkes med å skape et univers som det minste publikum har falt for. Vi er glad for at nå tilby denne forestillingen også utenfor Tromsø , sier Fredriksen.