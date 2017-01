Kom til stinn brakke på «Kortreist kultur»

Det varierte og spennende programmet til ”Kortreist kultur” i Salangen kulturhus fikk folk til å stortrives.

SJØVEGAN: Det hele starta med at aftenens arrangør og konferansier Gunnar Sæbø ønsket en stappfull sal av forventningsfulle publikummere velkommen og leste sitt eget dikt ”Hei!”, som begynte slik:

”En hyggelig hilsen, i hvert fall et hei, fulgt av et åpent blikk

Til den du møter der du er på vei. – Takk for det smilet jeg fikk”

Så ble kinolerretet heist ned om man fikk en fem minutters foto og musikals opplevelse under nordlig himmel. Stian Davidsen Kleppe og Oddgeir Sagerup hadde smeltet sammen 7.872 enkeltfoto til noe spesielt, en reise i blant nordlys og snøkledde fjell og annen herlig nordnorsk natur med passende musikk til.

Viseklubb

Etter det fikk man det første musikalske innslaget, Baluba viseklubb. Det er en lokal klubb, hvor alderen på de 11 medlemmene varierer fra 18 til 70 år og som blant annet har fått Salangens kulturpris. De startet med Helge Stangnes sin ”Lys langs en fjord” til tilhørernes store jubel. Et av viseklubbmedlemmene er finnmarkingen Eli Johannesen, som har flytta til Salangen. I sin tid skrev hun og komponerte visa ”Lengte etter lyset”, som ble kåra til Finnmarks mørketidssang og den var den neste. De kunne by på flere låter, blant annet Lenard Cohens ”Halleluja” og folk klappa med.

Så fikk vi en debut, Håvard Sæbø og Steffen Masterbakk opptrådte offentlig for første gang og starta med The Lumiers ”Cleopatra”, Håvard som vokal og Steffen på gitar. Så fikk man høre en av Vamps låter på ganske bra vestlandsk, så bra at publikum klappa med. Det gjorde de også på Simon & Garfunkels ”With the sound of silence”. De avslutta med ”We are young”. Stor jubel.

– Det er velkjent at det kan skje mye på sydenturer og det gjorde det også med en gruppe musikere fra Bardu og Salangen. De dro dit på et prosjekt og kom tilbake som storbandet BASA, fortalte konferansier Sæbø. Dirigert av Stian Davidsen Kleppe gledet de forsamlingen med flere låter, blant andre ”Flying to the moon”, og ”Yesterday”.

Etter det var tiden kommet for vokalgruppa ”Busy voices”, bestående av vokalistene Hans Erik Børve, Mona Digre Rasmussen, Trine Dahlberg Torgersen, Ruth Bente Aglem Løkse og Tor Magne Østvik på piano. De starta opp med ”Tell me why”, fulgt av ”When we were young”. De satt som et skudd og publikum klappa med. De gjorde de også til ”If I could change the world”. Meget bra.

Kork

Freidig mannskor fra Bardu ble kjent av hele landet da Kork (Kringkastingsorkesteret) kom til bygda for noen år siden. Men den utgaven man fikk på Sjøvegan var en helt annen. Her var det rock for alle pengene. Dirigert av Egil Nyheim og med Sindre Dahle som vokalist, hadde de rockifisert det meste, fra polka, ”Alt jeg trenger” og Torbjørn Egners ”Røvervisa” til Dum Dum Boys sin ”Stjernesludd”. Og de hadde publikum med seg, fra begynnelse til slutt.

Det var anledning til å få kjøpe øl og vin under forestillingen, og det var innlagt flere pauser så publikum kunne få tanka opp. Forestillingen begynte klokka 1930 og slutta faktisk ikke før klokka 2315, uten at publikum beklaga seg over det! Det vil si, den offisielle delen av forestillingen. For etter den var ferdig, var det anledning for de som måtte ønske det å få prøve seg fra scenen.