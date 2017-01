Kjempefornøyd med Skaland-weekend

Til tross for dårlig vær, så var den nye ”O’Hval Weekend” på Skaland godt besøkt.

SKALAND: - Dette har vært kjempemoro og vi er meget godt fornøyd. Det dårlige været til tross, vi har hatt meget godt besøk på våre arrangementer. Av naturlige årsaker måtte vi avlyse hvalsafariene, men det er også det eneste. Vi har hatt mange besøkende fra Finnsnes og andre steder og det er meget hyggelig å se at folk fra Hamn og Mefjord brygge også har funnet vegen hit. Vi som jobber i denne næringa, må jobbe sammen, sier Trude Mørkved i Basecamp Senja.

Sammen med Pila Pub & Kultur har hun stått for det meste av ”O’Hval Weekend” arrangementene.

Fotoutstilling

Det var mange arrangementer rundt omkring på Skaland og et av dem var en fotoutstilling i det gamle bedehuset. Det var de kjente fotografene Arnfinn Johnsen og Trym Ivar Bergsmo som hadde stilt ut en rekke flotte bilder med lokale motiv.

I tillegg hadde elevene ved Berg Montessoriskole en egen avdeling med hvalbilder.

– Dette var kjempefine bilder. Man går oppi alt dette hele tiden, men man ser det dessverre ikke slik som disse fotografene gjør. Ja, kanskje av og til, men ikke hele tiden. De har fanget øyeblikk som det er utrolig artig å se igjen. Vi er heldige som får bo her, mente Elia-Ann Andreassen Jensen, som besøkte utstillingen sammen med sin mann Kjell Jensen.

– Glimrende

Pila Pub & Kultur var hovedstedet for de fleste arrangementene og de var godt besøkt.

– Dette med ”O’Hval Weekend” synes jeg var en kjempeide. Om sommeren skjer det noe over alt, men om vinteren pleier det å være ganske stille. Spesielt nå i januar. Derfor er det glimrende at noen tar initiativ og dra i gang noe slikt, mente pub gjest Benedikte Wilsgård.

Og venninnen Anne Lise Larsen var helt enig.

– Vi som arbeider får dessverre ikke med oss alt, men jeg har gjort mitt beste for å nå over. I går var vi på quiz her på puben og tror du ikke at vi vant hele 750 kroner. Og det fine var at gevinsten kunne gjøres om i øl, sier hun flirende.

– Og de har ei utrolig velsmakende hvalgryte her, la hun til.