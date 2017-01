Feiret sine hjelpere

Beboerne på Gibostad asylmottak hold fest for sine lokale hjelpere.

GIBOSTAD: Torsdag kveld var hjelpeverger, representanter, ansatte, lærere og fotballfolk fra Gibostad idrettslag med familie invitert til nyttårsfest på Gibostad mottak for mindreårige asylsøkere.

– Beboerne på mottaket har et samarbeidsutvalg, sammensatt av alle nasjoner som er her, som har noen midler til rådighet for forskjellige felles tiltak. Utvalget mente at det var på sin plass å takke de mange som har stilt opp for dem i året som gikk og ville derfor arrangere en nyttårsfest, forteller informasjonsmedarbeider Linda Lande.

Brann ødela

– Det er beboerne selv som står for alt, de har kjøpt inn mat og tilberedt den, de har rydda og pynta, båret stoler og bord, i det hele tatt gjort alt som måtte gjøres for at det skulle bli en hyggelig aften for de innbudte og dem selv. Vi har også hatt en enestående oppfølging av Lions Club Finnsnes i høst, de har tatt beboerne med på motorsykkeltur, på bowling og på Polarbadet, men på grunn av plassen må vi lage et eget arrangement for dem senere.

Egentlig skulle festen vært for en tid siden, men så kom brannen og ødela for det. Maten var innkjøpt og lå på kjølelager. Kjølelageret lå vegg i vegg med rommet hvor brannen starta, så den maten måtte de bare kassere.

Men etter som det har roa seg ned etter brannen, tok de fatt på ny.

God mat

Utenfor mottaket hadde de laga opptil flere snømenn av en noe annerledes utgave enn de vi er vant med. Inne var det satt opp pent pynta langbord og det var vaska og pussa over alt.

– De begynte å jobbe med opplegget klokka ti i dag og har holdt det gående helt til nå, sa Linda Lande da hun ønsket de 30 gjestene og 30 beboerne velkomme til bords. Der kunne man kose seg med velsmakende afghansk og somalisk mat, med salat til. Alt tilberedt for norske ganer, unntatt en salatdressing som fikk mange til å kaste seg over drikkeglasset.

Etter middagen delte Gibostad idrettslag ut diplomer til 11 beboere som hadde bestått et dommerkurs i høst og så tok beboerne over med en danseoppvisning til sine hjemlands musikk.

– Et meget vellykket og hyggelig arrangement, mente Brynjulf Edvardsen fra Gibostad idrettslag.