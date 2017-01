Velger årets beste ungdomsbok

6C ved Finnsnes barneskole er en av fem juryklasser i Norge som velger ut årets beste barne- og ungdomsbok.

FINNSNES: At klasse 6C ved Finnsnes barneskole har søkt og blitt godtatt som juryklasse for Bokslukerprisen betyr i klartekst at de er med på å bestemme hvilken barne- og ungdomsbok som ble utgitt i fjor som skal få Bokslukerprisen, altså prisen for beste bok for barn og ungdom.

– I begynnelsen av prosessen er 25.000 sjetteklassinger fra hele landet med. Disse tar en avstemming på hvilke fem bøker som er finalister til å vinne Bokslukerprisen. Til slutt er den endelige avgjørelsen overlatt til fem juryklasser, så 6C ved Finnsnes barneskole har altså veldig stor innflytelse på hvilken bok som går seirende ut, understreker bibliotekar Arne-Harald Steilbu.

Den utvalgte

Elevene i 6C har allerede lest og anmeldt de fem utvalgte vinnerkandidatene.

– Det som nå gjenstår er at de bestemmer seg for hvilken av de fem bøkene de mener bør bli kåret til årets best barne- og ungdomsbok, og gir tilbakemelding på dette til Foreningen !les, forklarer kontaktlærer Ida-Mari Skardal.

Da hun sendte søknaden på vegne av klassen var hun egentlig ikke særlig i tvil om at svaret ville bli positivt.

– Elevene i denne klassen er veldig god på og engasjerte i det å lese og vurdere bøker. Men det er klart at jeg er stolt over at klassen har fått tillit til å ha denne viktige oppgaven.

Økt leselyst

Rollen som juryklasse for Bokslukerprisen har blant annet gitt seg utslag i økt leselyst blant elevene.

– De snakker mye om de bøkene de har lest og vurdert. Noen forteller også at de synes noen av bøkene er så spennende at de har hatt vanskelige å legge dem fra seg når de først har begynt å lese dem, forteller kontaktlæreren.

Vurderingsprossen begynte med at klassen fikk tilsendt sju-åtte eksemplarer av hver av de fem utvalgte bøkene, som siden er lest av samtlige elever.

– Flere skoler i Lenvik har vært med på denne utvelgingsprosessen, blant annet annet ressursklasser som først har gjort egne vurderinger om hvilke 10 bøker som er silt ut til å bli de fem finalebøkene juryklassene skal stemme fram en vinner fra, forklarer Arne-Harald Steilbu.