Billettene revet bort til «Kortreist kultur»

Billettene er revet bort til ”Kortreist kultur” i Salangen kulturhus lørdag kveld.

SJØVEGAN: Lørdag 21. januar vil omkring 70 lokale aktører stå på scenen i Salangen kulturhus.

Vil vise kvalitetene

– Menyen er som et koldtbord av kulturelle uttrykk. Stemninger som varierer fra de sarteste viser til rock som virkelig svinger, sier initiativtaker Gunnar Sæbø.

Sæbø forteller videre at motivasjonen og bakgrunnen for arrangementet er et ønske om å vise noen av de flotte kvalitetene som finnes lokalt innen kulturlivet, og noe så enkelt som et ønske om at folk skal møtes manuelt.

– Digitale møteplasser finnes etter hvert i hopetall, men å møtes «live» ikke er like vanlig, sier Sæbø.

Under nordlig himmel

Av menyen denne lørdagskvelden er det mye å velge blant. Kvelden starter med en nyskrevet komposisjon av Stian Davidsen Kleppe, som sammen med bildene til Oddgeir Sagerup utgjør en helhet. De har kalt prosjektet «Under nordlig himmel.» Neste post på programmet er viseklubben Baluba. De stiller med 12 aktører, feirer 10 års jubileum i år og har et variert program innen visesjangeren. Håvard og Steffen duo, består av Håvard Sæbø og Steffen Masterbakk. De vil være et nytt bekjentskap for mange.

BASA bigband, det nystartede storbandet har medlemmer fra Bardu og Salangen. Deres første konsert finner sted lørdag kveld under «kortreist kultur.»

– Busy voices er, som navnet tilsier travle stemmer som fra før er kjent for mange. De synger flerstemt og vil bidra til at harmoniene er ivaretatt, sier Sæbø.

Åpen scene

– Til slutt kommer Freidig mannskor med band. Mange har muligens sett utdrag fra deres opptreden på tv, da sammen med KORK. Prosjektet «Rock og kor» er en herlig blanding av nettopp det; rock og mannskor i en ny, spennende blanding. Med over 30 aktører i band og kor vil det nok svinge godt, forteller Sæbø.

«Åpen scene,» er anledningen for dem som vil oppfylle drømmen om å opptre foran et fullsatt kulturhus.

– Noen har allerede meldt seg, og fortsatt er det plass til flere som har en artist i magen, sier han.

Kortreist mat og øl

Lauvanger mikrobryggeri stiller med kortreist øl for dem som har lyst på det. Maten består av wraps, bestående av henholdsvis reinskav med tyttebærrømmer eller ørret med tilbehør. Ingredienser til maten er levert fra Dyrøymat.

– Til sammen skulle det kortreiste aspektet være ivaretatt via flere kommuner i området i og omkring Salangen. Alle billetter til arrangementet er utsolgt, så et fullsatt Salangen kulturhus lørdag kveld kan være stedet for fine opplevelser sammen med gamle og nye venner og kjente, avslutter han.