Opplevelsesweekend på Skaland

Flere aktører har gått sammen for å skape gode opplevelser med base på Skaland.

SKALAND: Det man kaller for O`HvalWeekend åpner allerede torsdag denne uke, da det går slag i slag til og med søndag.

– O`HvalWeekend er en aktivitetshelg på Senja, der hvalen og Skaland i Berg kommune står i fokus. Det er Pila Pub & Kultur og Basecamp Senja som er initiativtakere til arrangementet. Det har som formål å skape trivsel, stolthet og bolyst. Berg kommune støtter tiltaket, og dermed er flere av arrangementene gratis, opplyser daglig leder Trude Mørkved i Basecamp Senja.

O`HvalWeekend sparkes i gang med Barnas Hvaldag, som er et arrangement som Montessoriskolen står bak. Denne dagen er det også et multimediaforedrag av Russel Baker på Pila Pub & Kultur. Da åpner også fotoutstillingen «Senjamagi» i det gamle bedehuset på Skaland. Det er en salgsutstilling som holder åpent til og med søndag 22. januar. Første dag avsluttes med en konsert med Gutta Boys på Pila Pub og Kultur.

Hvalsafari

Det man kaller for Hval Wildlife Safari avvikles hver dag i Bergsfjorden. Denne hvalsafarien er det Basecamp Senja som tilbyr.

– Går vi til fredag så vil det da blant annet være et lynfotokurs med fokus på hval og nordlys holdt av den dyktige fotografen Arnfinn Johnsen på Posthuset Expediton Logde, Her er vil det være mange gode tips å få, mener Mørkved.

Fredag holder også Koen Hoekemeijer et foredrag der han også viser bilder og film fra Tonga der han svømmer sammen med knølhvaler. Fredagen avsluttes med Hvalquiz og pubkveld på Pila Pub & Kultur.

Lørdag inviterer Pila Pub & Kultur til Hvalkafé.

– Der kan man lokke med nydelig hvalgryte og kaker pluss et foredrag.

Helt fra Spania kommer Belén Garcia Ovide, som er hovedfagstudent i tema forurensning og hval. Dette temaet skal hun utdype på Pila pub & Kultur. Etter det avrundes fredagen med en pubkveld samme sted der Stein Ole Kampevoll, Sten Langseth og Lars Erik Simonsen besørger den levende musikken.

Fjelltur og bålfest

Søndag er siste dag i O`HvalWeekend. Da skal det blant annet være gudstjenste i Berg kirke på Skaland. Gudstjenesten er kommet i stand etter et ønske fra arrangørene.

– Søndag arrangerer vi også en tur til Husfjellet. Bård Lysberg er guide, og vi kaller denne turen for «Opp til solen», fordi vi har et håp om å få et gløtt av den etter en periode med mørketid. Her er vi litt avhengig av værgudene, men det skal være mulig å se sola på dette tidspunktet.

Skrei-foredrag

Søndag kan man også få med seg et foredrag om skreien. Det skjer på Skaland Motell, og det er representanter fra Norsk Sjømatråd som fører ordet her.

Søndag er også dagen da man kan frotse i havets delikatesser.

– Da er det nemlig duket for en buffet med skrei og mølje på Skaland Motell, noe jeg og sikkert mange, mange andre ser fram til. Så det er bare å hoppe over middagskokingen denne dagen og heller kose seg sammen med andre gjester med denne fantastiske delikatessen fra havet, oppfordrer Trude Mørkved.

– Er O`HvalWeekend noe dere kan tenke dere til å arranger hvert år fremover?

– Nå må vi først ta en evaluering av årrets arrangement. Se på hvordan interessen har vært og om det er ting som kanskje bør gjøres annerledes neste år. Men det er mange i denne bygda som har lyst til å ta et tak for å utvikle den og skape trivsel og aktivitet. Det er mange som bidrar her, så dette er nærmest som en stor dugnad som hele bygda deltar i.

Det hele avsluttes med bål- og pølsefest i fjæra. Dette er det Berg Jeger og Fisk som står som arrangør for, og Trude Mørkved understreker at det i likhet med de andre utearrangementene er en del væravhengig.

– Men vi satster på at været blir bra, og da vil dette være en flott ting som passer for å hele familien å være med på helt avslutningsvis i en arrangement som vi håper riktig mange besøker. Også mennesker som ikke til daglig bor på Skaland.