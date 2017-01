Eriksen blir ny styreleder i Kalottspel

Oddvar Eriksen fra Silsand overtar som styreleder for Kalottspel i Målselv.

BARDUFOSS: Det ble klart på Kalottspel sitt årsmøte 16. november i fjor.

Her var Oddvar Villy Eriksen valgt inn som ny styreleder, ifølge ei pressemelding fra Kalottspel mandag.

Ikke gjenvalg

Monica Karlstad har vært styreleder siden forrige årsmøte, men valgte å ikke stille til gjenvalg.

– Monica har gjort en strålende jobb, og tilført Kalottspel mye bra i løpet av sin tid ved roret. Vi takker henne så mye for innsatsen, sier daglig leder Nina Fjeldet i pressemeldinga.

Senjaværing

Oddvar Eriksen er bosatt på Silsand, og jobber til daglig som advokat. Han er mangeårig venn av Kalottspel, og ivrig i både musikk og dans, blant annet som instruktør og danser i Gisund Leikarring.

– Kalottspel ønsker Oddvar velkommen som styreleder, og gleder oss til året som kommer, sier Fjeldet.

Permisjon

Styret består i tillegg av styremedlemmer Sigrunn Haugli, Erik Myre, Helene Rostadmo og Inge Martin Helgesen. Varamedlemmer er Kirsten Sørgård og Mari Tollefsen.

Første arbeidsoppgave for det nye styret ble å ansette ny daglig leder. Nåværende daglig leder Nina Fjeldet, går fra midten av januar ut i ett års permisjon, og vikariat til stillinga ble lyst ut i november.

Det var to søkere, og Inge Martin Helgesen ble tilbudt jobben.

- Helgesen har vært medlem i styret i Kalottspel i mange år, og har et stort antall timer som frivillig, artist og ”festivalpotet” bak seg. Han er et kjent fjes for mange av kalottspelpublikummet, og Kalottspel er glade for at han søkte og takka ja til vikariatet, skriver Fjeldet i pressemeldinga mandag.