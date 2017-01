– Holder et høyt nivå

Fredag kveld er det duket for Vreeswijk-aften på Fjellkysten Gjestehus i Lavangen.

ÅBREKKA: Da blir det musikk av den avdøde svenske visekunstneren Cornelis Vreeswijk når Vreeswijk-kvartetten fra Harstad går på scenen.

Et høyt nivå

– Jeg var inne på YouTube og hørte på kvartetten, en konsert de hadde i Harstad kulturhus. Og det hørtes veldig bra ut. De gutta holder et veldig høyt nivå. Jeg ser veldig fram til denne konserten, det kan bli et artig nytt tilbud til publikum. Og jeg ser ikke bort fra at dette kan bli en ny tradisjon på Fjellkysten, sier daglig leder Tor Lyngmo på Fjellkysten.

– Årsaken til at vi får til slike arrangement er at vi har et publikum som støtter oss, folk ønsker å komme hit, sier Lyngmo.

Flere og flere

Under årets nyttårskonsert på Fjellkysten kom det et publikum på 139 personer.

– Det er bra. De siste årene har det kommet mellom 120–160 personer. Det er vi godt fornøyd med. Det blir en god atmosfære her under disse arrangementene, sier han.

– Har du fått mange påmeldinger til fredag?

– Ja, en god del har meldt seg på. Det virker nå som det kommer en god del folk. Men det er fortsatt ledig. Det er veldig fint om folk gir oss et hint om de kommer slik at vi kan planlegge på en best mulig måte. Det kommer blant annet en gjeng fra Målselv. Vi ser på Nyttårskonserten at det kommer flere og flere fra omlandet, blant annet har det økt med folk som kommer fra Bardu. Men også fra Gratangen og fra Bjerkvik. Vi når litt og litt lenger ut i omlandet våres. Det resulterer også i flere overnattinger noe som er positivt for oss, sier Lyngmo.

Egne arrangement

– Til Vreeswijk-aften laget vi til en buffét med utgangspunkt i sild. Men den kommer til å inneholde mye mer enn sild. Det blir masse gode smaker, sier Lyngmo.

Vreeswijk-kvartetten har etter hvert spilt rundt om i Norge på små og store scener til stor glede for gamle fans og de som ikke visste at de likte Vreeswijk. Kvartetten spiller egne arrangement av de mest kjente låtene i enkelt format, med morsomme stikk, alvorstynget og fortsatt dagsaktuelle tekster.

Vreeswijk-kvartetten består av: Kjell-Agnar Mikalsen – Gitar og sang, Børge Mikalsen–Sang, Geir Akselsen–Perkusjon og sang, Steffen G. Karoliussen–Kontrabass og sang.