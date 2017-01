Favoritt til Spellemannsprisen

Bandet Pristine er rangert som klar favoritt til å vinne Spellemannsprisen i klassen for Blues.

FINNSNES: Det sier Mikael Mellqvist, som er PR-managar i Betsson Group, som setter vinnerodds på meste innen politikk, sport og kultur. På deres bookmakerside er Pristine ført opp med et vinnerodds på 1.85 i klassen for Blues.

– Det betyr at Pristine er blant de største kandidatene til å vinne en Spellemannspris. Det er kun to som har bedre vinnerodds, Karpe Diem med vinnerodds 1.20 i klassen for Urban og Stein Torleif Bjelle med 1.47 i klassen for Viser, fastslår Mellqvist.

– Hvordan utarbeider dere vinneroddsene?

– Det er en veldig omstendelig prosses med mange inkluderte, der vi blant annet gjør en grundig research på alle kandidatene. Vi har lang erfaring med dette blant annet på Melodi Grand Prix, Nobelprisen, stortingsvalg og innen sport. Vi har etablert oss som en seriøs aktør som flere og flere bruker, også pressen.

Dårlig odds

Når det gjelder Moddi og Hekla Stålstrenga, så tror Mikael Nellqvist at de kommer til å forlate spellemannsprisutdelingen tomhendt.

– Moddi har hvis jeg husker rett fått en vinnerodds på 5.00 og Hekla Stålstrenge 6.00. Det er veldig dårlige odds, og i klartekst betyr det at det er mange andre kandidater i deres klasse som er rangert til å ha en mye høyere vinnersjanse en dem.

– Men Moddi og Hekla Stålstrenga er jo i skuddet som aldri før.

– Det kan nok være, men vi gjør som sagt en veldig grundig jobb på mange plan. Så det er nok ikke deres tur denne gangen.

Overrasket

Frontfigur, låtskriver og vokalist i Pristine er Heidi Solheim i Pristine, som opprinnelig kommer fra Øverbygd i Midt-Troms. Hun var i ikke klar over at gruppa hennes har fått så gode odds for albumet «Reboot».

– Dette var helt nytt for meg. Hva skal jeg si? Det er bra at det man gjør også blir verdsatt slik, og jeg har en god følelse når det gjelder denne plata. Musikerne jeg har med meg i Pristine er veldig dyktige folk.

– Samtidig har Moddi og Hekla Stålstrenga fått svært dårlige odds. Nærmere bestemt henholdsvis 5.00 og 6.00.

– Sier du det? Det kan jeg ikke tro, jeg ser på begge som klare vinnerkandidater, og tror fortsatt at de får Spellemannsprisen. Ja, jeg kommer til å bli veldig overrasket hvis de ikke gjør det.

En seier

– Hva synes du om at Pristine har fått slike gode vinnerodds?

– Det er hyggelig, men samtidig velger jeg å ikke tenke så mye på det. Fokuserer man for mye på det blir man bare veldig skuffet hvis man ikke vinner, og noen kommer jo til å bli skuffet. For meg er det en stor seier bare å bli nominert til Spellemannsprisen. Det er første gang det skjer.

Heidi Solheim er mer opptatt av å gripe øyeblikket.

– Vi skal dra på Spellemannsprisutdelingen og ha det skikkelig artig uansett hvordan det går. Jeg gleder meg veldig til å komme dit, der jeg også kommer til å treffe en masse kjentfolk.

– Som Moddi og Hekla Stålstrenga?

– Ja, blant annet dem, denne gangen inntar jo omtrent nesten hele Nord-Norge Spellemannsprisen.