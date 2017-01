Silja gikk videre til semifinalen

Silja Kristianne Uteng er etter kveldens episode av «Kakekrigen» videre til semifinalen.

GIBOSTAD: - Det hadde jeg aldri trodd, sier den blide og sprudlende Gibostad-væringen til Folkebladet.

Det betyr at hun igjen vil være å se på skjermen allerede om to uker. Nærmere bestemt mandag 30. januar.

Senjaværing

- Hvordan har denne uka vært?

- Jeg har fått utrolig mange fine tilbakemeldinger. Noen sier jeg tar meg bra ut på TV, andre sier jeg er et friskt pust fra Nord-Norge og Senja, svarer hun.

Og det var også målet til Uteng da hun meldte seg på bakeprogrammet - å være seg selv.

- Gjennom hele denne uka har jeg stort sett benyttet meg av familieoppskrifter. I første episode bakte jeg en sjokoladekake - en oppskrift etter pappa. Jeg har også bakt bestemors sukkerbrød - som aldri har sviktet meg, sier hun.

For Uteng har det vært viktig å både vite og vise hvor hun kommer fra og hvem hun er.

- Bestemor introduserte meg til baking før hun døde da jeg var elleve år. Slike ting har formet meg og når jeg ser tilbake på de bakeminnene, blir jeg glad, sier hun.

- Afromikke

Uteng legger imidlertid ikke skjul på at det har vært uvanlig å se seg selv på TV:

- Det har til tider vært veldig pinlig, men samtidig er det også artig å vise fram det jeg kan av baking, sier hun.

I løpet av uka har Uteng prestert så godt at hun to ganger har mottatt «det gule forkleet» for å ha prestert best.

- Ja, tenk. Første gangen etter å ha bakt ei terte - som jeg i utgangspunktet ikke «hæres» av. Helt ærlig trodde jeg at min siste time var kommet, sier hun og ler.

Også i onsdagens program tok hun innersvingen på de andre deltakerne da hun bakte en «Afro-mikke-kake».

- Det er en Mikke Mus-kake jeg har kommet på sammen med beboerne på asylmottaket jeg jobber på. Jeg synes det er artig å vise hva jeg jobber med og hva vi gjør sammen, sier hun.

Semifinale

I kveldens program var det franske delikatesser som skulle bakes.

- Aldri om jeg har bakt det tidligere. Ei heller hørt om. Den første stekeomgangen gikk overhode ikke bra. Derfor er jeg svært glad for at jeg startet på nytt, sier hun.

- Er du spent på semifinalen?

- Veldig. Jeg husker «ikkje en pelle mannjskit» av hva jeg har sagt, men jeg er veldig stolt av meg selv. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme så langt som dette, svarer hun og håper at folk vil fortsette å se på programmet.