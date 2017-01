Ny generasjon på tur inn i UKM

I Berg kommune jobber man nå for å lokke nye talenter ut på UKM-scenen.

FINNSNES: Det opplyser kommunekontakt i UKM i Berg, Christian Wasserfall.

– Vi har sett dette komme, og når står vi midt i det. Ståa i Berg er at mange «gamle» travere som har vært å se på UKM-scenen nå er ute på grunn av alder eller at de har måttet flytte andre steder i landet for å gå på skole. Vi er altså inne i et generasjonsskifte når det gjelder UKM, sier han.

Christian Wasserfall, som i tillegg til å være kommunekontakt i UKM (Ung Kultur Møtes) i Berg, er rektor ved Kulturskolen i Berg, understreker at det fortsatt er en god stund igjen før lokalmønstringen skal avvikles i deres kommune.

– At det såpass lag tid i forveien ikke er noen påmeldte er ikke uvanlig. Men det er klart at vi har en jobb å gjøre med å mønstre nye talenter til lokalmønstringen vår.

Kulturskolesystemet

– Hvordan skal dere greie det?

– Kulturskolen, som jeg jobber i, forsøker jo å fange opp flest mulig. Men det er klart at det er en utfordring, det er svært ungt mannskap vi jobber mot nå.

Christian Wasserfall sliter i likhet med andre kommunekontakter med å få flere til å melde seg på i disiplinen kunst.

– Det er et tilbud vi dessverre ikke har på kulturskolen, så her er vi avhengig av et samarbeid med skolenene i kommunen. Men lærerne spiller heldigvis på lag med oss, og ser verdien i at elevene deres deltar i UKM.

Wassefall etterlyser også flere private initiativ.

– Vi ønsker at flere som driver med kunst, enten det er maling, tegning, foto, skulptur eller hva det måtte være, uavhengig av skoler eller andre institusjoner melder seg på til lokalmønstringen.

Etterveksten

Wasserfall er likevel ikke i tvil om at de kommer i mål denne gangen også.

– Vi satser på at vi skal greie å stille et lag også i år, selv om vi nå er midt oppe i en spesiell situasjon der vi må rette inn hele fokuset mot den såkalte etterveksten. Altså nye unge talenter som kan ta over etter de gamle.

Lokalmønstringen i UKM i Berg arrangeres i år lørdag 18. mars i Breidablikk samfunnshus, mens påmeldingsfristen er satt til fredag 10. mars.

Påmeldt

Det er til nå i Troms, og Svalbard som også sorterer under Troms fylke, påmeldt 125 til de ulike kommunenemønstringene i fylket. Fylkesmønstringen på Finnsnes arrangeres i perioden 21. til og med 23. april.