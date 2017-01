20 år med fylkesmønstringer

Fylkesmønstringen i UKM på Finnsnes fyller 20 år i år. Det kommer ikke til å gå helt upåaktet hen.

FINNSNES: I løpet av disse 20 årene har fylkesmønstringen i UKM for Troms, som også Svalbard og ETS-kommunene sokner til, hatt en enorm utvikling. Ikke minst ved at en internasjonal talentutviklingsfestival, som omfatter flere land, er blitt tilknyttet fylkesmønstringen. Odd-Halvdan Jakobsen har i alle disse 20 årene hatt hovedansvaret for avviklingen av fylkesmønstringen, som i hele den perioden har vært avviklet på Finnsnes.

Logistikk

– Da Lenvik kommune søkte og ble tildelt rollen som vertskommune for fylkesmønstringen for 20 år siden var det omtrent halvparten av kommunene i fylket som deltok via sine respektive lokalmønstringer. I dag er så godt som alle kommunene i fylket med, fastslår daglig leder Odd-Halvdan Jakobsen i UKM Arctic Troms, og fortsetter:

– At fylkeskommunen godtok Lenvik som vertskommune hadde blant annet noe med logistikk å gjøre, da denne kommunen ligger sånn omtrent midt i fylket.

Bredde og topp

Odd-Halvdan Jakobsen har jobbet etter en todelt modell når han utformet strategien for utviklingen av UKM (Ung kultur Møtes) i Troms.

– Hvis vi bruker idrettsterminologi om arbeidet med ungdomskulturen så har vi satset både på bredde- og toppidrett. I vårt tilfelle er bredden ivaretatt via lokalmønstringene, mens toppsatsingen ivaretas via det internasjonale talentutvekslingsprogrammet som er tilknytet fylkesmønstringen. Dette har blant annet gitt seg utslag i at alle kommune nå er med, og at unge som viser at de har store talenter får opptre sammen med aktører på et høyt nivå både her hjemme og i utlandet, forklarer Jakobsen.

Tall

I fjor deltok totalt 2.000 unge talenter fra Troms i UKM. Mye tyder på at taket er nådd når det gjelder antall deltakere, noe som blant annet har med scenekapasitet og logestikken ellers å gjøre.

– Hvis vi fortsetter med tall så kan jeg opplyse at det totalt har deltatt 5.000 unge talenter i fylkesmønstringene på Finnsnes i løpet av disse 20 årene. Tar vi hele fylket i samme periode er vi oppe i et antall på 16.000 til 18.000. Da er ikke gjengangere, altså unge som har deltatt i UKM flere ganger, tatt med.

Om fylkesmønstringen i UKM også i fortsettelsen skal arrangeres av Lenvik kommune og på Finnsnes er et tema som har vært oppe med ujevne mellomrom. Heller ikke i jubileumsåret, som man er inne i nå, har man egentlig noen garanti for det. Noe som ikke minst har med økonomi å gjøre.

Etablert

– Hvordan har dere tenkt å markere at fylkesmønstringen på Finnsnes er 20 år i år?

– Det skal markeres skikkelig, men hvordan det vil gjøres i detalj kan jeg ikke si nå. Blant annet vil åpningsforestillingen bære et klart preg av det, og jeg er også i dialog med en del personer fra Troms som begynte sin karriere på UKM-scenen, og som i dag er godt etablerte som artister eller det jeg vil kalle for kulturarbeidere i dag.

– Hvem sikter du til da?

– Det er flere. Vi kan jo begynne med Pål Moddi Knutsen, som i dag kankje er mer kjent i utlandet enn her hjemme. Ellers kan jeg nevne Tromsø-artisten Dagny, Herman og Hogne Rundberg fra Violet Road, Frode Larsen og Jonas Karlsen fra Sørreisa, Heidi Solheim fra Målelv, Tor Ditlefsen fra Finnsnes, Kristian Kristensen fra Harstad, Benjamin Mørk fra Vangsvik og Inge Bremnes fra Kvæfjord. Alle disse har en bakgrunn fra UKM i Troms, det var der de startet. Det er flere, jeg har ikke nevnt alle her. Jeg kan ikke si hvem av disse som vil medvirke i jubileet, bare at jeg er j dialog med dem, og at noen av dem vil komme.

Men Jakobsen har allerede avskrevet Pål Moddi Knutsen.

– Han har et så tettpakket program fremover at det er utelukket at han får tid til å komme nordover på den tiden fylkesmønstringen avvikles.

Jubileumsopplegg

– Hvilken rolle skal disse ha i markeringen?

– De kommer neppe til å opptre og ta lurven fra de som er med i fylkesmønstringen. Man vil nok heller finne dem i fagjuryer og det jeg så langt vil kalle for jubileumsopplegget ellers.

Odd-Halvdan Jakobsen minner også om at nominasjonen til årets Spellemannspris gir en brukbar pekepinn på hvilken betydning UKM kan få for noen.

– Til årets Spellemannspris er Moddi, Dagny, Heidi Solheim og Pristine og Kristian Kristensen nominert. Alle har som vi har vært inne på før en bakgrunn fra UKM-scenen i Troms.

Samarbeid

– Du har ikke nevnt Stine Jakobsen?

– Stine Jakobsen er dyktig, men hun er ikke per dags dato det man kan kalle en etablert artist. Bare tiden kan vise om hun blir det, og da er det avgjørende hvilken valg hun selv tar i den forbindelse.

Det er foreløpig ikke helt klart hvor mange land som vil medvirke i den internasjonale tallentutviklingsfestivalen, men her er Jakobsen i dialog med nye mulige samarbeidspartnere.

Fylkesmønstringen på Finnsnes arrangeres i år i perioden fredag 21. til og med søndag 23. april.