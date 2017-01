Unge lesehester helt i norgestoppen

Elevene i femte til syvende klasse ved Berg skole har lest 96.000 sider siden 1. oktober i fjor. – De har markert seg i norgestoppen.

SENJAHOPEN: Det sier Caroline Heitmann, ansvarlig for lesekonkurransen «Norli Junior».

Det er i forbindelse med Norli Juniors landsdekkende lesekonkurranse at elevene, som er i alderen ti til 12 år, har dukket ned i bøkene.

– De har faktisk i gjennomsnitt lest 6.006 sider hver i løpet av disse månedene. Det har resultert i at elevene på Team 2, som de tre klassene kalles, har havnet på en 17. plass over alle de deltakende klassene i Norge, forteller en av lærerne ved Team 2, Christine Johansen til Folkebladet.

– Har markert seg

Caroline Heitmann, ansvarlig for lesekonkurransen i regi av Nordli Junior, forteller at 1.400 klasser fra 572 skoler har deltatt.

– Det er altså over 23.000 elever totalt, sier hun.

– At elevene ved Berg skole havnet på en 17. plass er fantastisk. Dette er en vinnerplassering, slår hun fast mens hun gratulerer elevene.

– De har markert seg i norgestoppen hva gjelder lesing, skyter hun inn.

Formålet med konkurransen er ifølge henne å få opp leselysten blant barna i hele Norge.

– Og det har vi fått til. Neste høst kjører vi derfor en ny runde med lesekonkurranse, men da inkluderer vi også ungdomsskole– og videregåendeelever, sier hun.

Mersmak

Siden konkurransen startet 1. oktober i 2016 har elevene ved Berg skole ligget på 1.plass i Troms fylke.

– Faktisk var det en uke hvor vi lå på topp i hele Norge, sier lærer Johansen stolt.

– Er elevene så glade i å lese, eller tvinges de av dere voksne?

– Det går litt i begge deler, men konkurranseinstinktet er stort – det har vi merket. Berg skole har et suverent bibliotek som skaffer de bøkene elevene ønsker og flere har interessert seg for blant annet bokserier, svarer Johansen og forklarer:

– Vi har faktisk tatt kontakt med en forfatter for å høre når neste nummer av en bokserie kommer ut. Det sier litt om engasjementet.

– Så konkurransen har resultert i mersmak?

– Ja. Foreldrene opplever faktisk at barna leser både i bilen, mens de venter på middag og ellers på fritida. Mange diskuterer også bøkene seg imellom, svarer hun.

– Stolte

I Team 2 er det fire nasjonaliteter og Johansen synes det er morsomt at hver eneste elev har funnet bøker som de synes har vært interessante.

– Vi har også delt ut premier etterhvert og servert kake for å holde engasjementet gående, sier hun.

– Vi lærere er utrolig stolte av elevene som har vært så flinke disse månedene, legger hun til.

Ifølge Caroline Heitmann ved Nordli Junior leste hver deltakende elev i Norge i gjennomsnitt 1.600 sider hver.

– Utrolig nok har vi fått tilbakemeldinger fra foreldre som har sett seg nødt til å innføre lesetopp om kveldene, sier hun og smiler.