Bli med på magisk oppdagelsesferd

«Mørkemodig» åpner årets teatersesong i Kulturhuset på Finnsnes.

FINNSNES: Årets første teateroppsetning i Kulturhuset på Finnsnes er satt til søndag 5. februar. Blant annet fordi denne oppsetningen passer for barn fra fem år og oppover begynner forestillingen på tidlig ettermiddagstid.

«Mørkemodig» er en såkalt interaktiv forestilling, i dette tilfellet beskrevet som en oppdagelsesferd for barn. Da det kun er et begrenset antall voksne som også kan være med inn i forestillingen, har det vært vanlig praksis å opprette det man kaller for foreldrerom med sitteplasser og bevertning i tilknytning til rommet der forestillingen avvikles.

Forestillingen er et resultat av et samarbeid mellom Figurteatret i Nordland og teaterkompaniet Katma. Denne produksjonen er den femte som samarbeidspartnere står bak. Tidligere har de snekret sammen forestillingene «Exit: Alice» (2003), «Sukker Sirkus» (2004), «Vidunderkammeret» (2007) og «Bakeriet» (2012).

Magisk

Katma ledes av Katrine Strøm fra Andøy. Hun ble i 2008 utnevnt som årets festspillkunstner i Festspillene i Nord-Norge, forøvrig den yngste kunstneren som har blitt det. Hun har også satt sitt preg på festspillene med produksjonene «Rust», «Vidunderkammer» og «Not for Sale». Katrine Strøm har mottatt flere priser for sitt arbeid, blant annet Scenekunstprisen og Gulsekken.

«Mørkemodig» er en magisk, eventyrlig og poetisk forestilling som fokuserer på alt det vakre som bare finnes når det er helt mørkt. Med hodetelefoner på ørene blir publikummet, i dette tilfellet stort sett barn, ledet gjennom en oppdagelsesferd inn i en fremmed skog. Der inne finner man blant annet en sti som plutselig deler seg, telt som er belyst og lyden av dyrene som ferdes der. Forestillingen inviterer blant annet til utforskning, deltakelse og interaktive møter med karakterene i historien som fortelles.

Suksess

Katrine Strøm har opplevd stor suksess med barneforestillingene hun har jobbet med. Til sammen har hun produsert 15 av dem. Hun har også spilt teater i Italia, Mexico, Island, Litauen, India og Russland, og er utdannet skuespiller. I «Mørkemodig» har hun utformet både manus og konsept i tillegg til å ha ansvaret for regien.

«Mørkemodig» har en varighet på 30 minutter».