Feirer 70-årsjubileum til helga

Tromsø Trekkspillklubb feirer 70-årsjubileum lørdag 14. januar. Blant musikalske gratulanter stiller også Hot for swingende.

TROMSØ: Trekkspillklubben er ett av fylkets eldste orkester, feiringen foregår på nye The Edge, og dit synes Hot for swingende at det er ekstra hyggelig at de er blitt invitert – som ett av de første bandene.

– Ikke uten grunn: Vi har opptrådt sammen med trekkspillklubben på diverse arrangement, og ledelsen ga uttrykk for et stort ønske om swingende, trivelige improvisasjoner på konserten, smiler gitarist Frits Roy Solvang i Hot for swingende.

Bandet består for øvrig av Jan Silsand på trekkspill og Hans Johnsen på gitar. I Tromsø stiller trioen med sin grunnbesetning og er for anledning forsterket med Svein Halvorsen på el-bass.