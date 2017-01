Må avlyse alle kino-forestillinger

Teknisk feil gjør at det ikke blir kinoforestillinger i storsalen på Finnsnes i helgen.

Visningene lørdag og søndag er flyttet til Lillesalen. Samtidig blir det opplyst at de som allerede har kjøpt billett har gyldig billett til disse visningene.

Finnsnes Kino opplyser at de som allerede har kjøpt eBillett til de avlyste visningene fredag kveld vil få refundert pengene på mandag automatisk.

- Vi må bare beklage dette, og håper dere ikke blir så alt for skuffet.