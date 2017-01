Liima havner i skolesekken til Troms-elevene

Årets by:Larm-favoritt skal i neste uke ut på turné for Den Kulturelle Skolesekken i Troms fylke.

FINNSNES: Det opplyser Helle Ramstad, som fungerer som koordinator for Den Kulturelle Skolensekken i Kultur i Troms.

– Gjennom tilbudet fra Den Kulturelle Skolesekken får de videregående skolene i Troms i neste uke besøk av det spennende danske bandet Liima. Siden dette bandet som regel kun kan oppleves på de store festivalene og konsertscenene i Europa, er dette en mulighet av de sjeldne, understreker koordinatoren, og fortsetter:

– Det kokte nemlig på by:Larm under Liima sine konserter i Oslo i fjor, så vi kan garantere en fabelaktig opplevelse for elevene på de videregeånde skolene i fylket. Troms fylkeskommune er stolte over å kunne tilby konserter med dette ettertraktede bandet til så mange som i overkant av 4.000 elever i løpet av en uke.

Besetning

Liima består av Casper Clausen, Mads Brauer og Rasmus Stolberg. Alle kommer fra Danmark, bortsett fra perkusjonisten Tatu Rönkkö, som er fra Finland. Liima serverer elektropop i den såkaltepostrocksjangeren.

– Det kokte som før nevnt over i Oslo under konsertene deres der, og de var også booket til åpningsdagen i Nordic Hall under Festspillene i Nord-Norge. Dette er band som spiller seg rett inni sjela til publikum med et nærvær som stirrer en i senk. Så elevene kan gjøre seg klar til årets store høydepunkt, understreker Helle Ramstad.

Selv om Liima er sendt ut på en turné av Den Kulturelle Skolesekken er det stort sett i kulturhusene på de ulike stedene bandet gir lyd fra seg. Samtlige konserter avvikles på dagtid. Eller i skoletiden, som er tilfellet her.

Midt-Troms-konserter

De videregående skolene i Midt-Troms som får besøk av Liima er Bardufoss videregående skole avdeling Høgtun, Senja videregående skole avdeling Finnfjordbotn og

Nordborg videregående skole. Konserten for disse tre skolene er lagt til storsalen i Kulturhuset på Finnsnes, og går av stabelen tirsdag 10. januar.

Dagen etter er det Målselv som får besøk av Den Kulturelle Skolesekken, og denne gangen er det Bardufoss videregående skole avdeling Bardufoss som tilbys konsert. Arena for denne konserten er storsalen i Istindportalen.