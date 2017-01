Bardu på dansk tv

Ti dansker har i vinter deltatt i et realityprogram i et ekstremt overlevelseseksperiment ved Altevatnet i Bardu. Nå har de første episodene vært på TV.

Det er flere lokale aktører som har bistått i arbeidet med produksjonen, hvoran Bardu kommune er en av de. Serien er også lagt ut på kanalens hjemmeside, og er tilgjengelig også for norske seere.

– Kanskje dette bidrar til at flere Dansker vil utforske Indre Troms, står det på Bardu kommunes facebookside.

Bardu kommune opplyser på deres facebookside at de synes dette er flott for kommunen.