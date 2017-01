Tar en Frost-pause

Arrangørene av vinterfestdagene Frost på Bardufoss tar et års pause.

BARDUFOSS: – Vi er ikke på retrett eller på gyngende grunn på noen måte. Tvert i mot er vi veldig offensive, men i år blir det en pause fra Frost, sier Roger Nilsen.

Han er en av initiatvitakerne bak Frost. Arrangementet som er ment å være en vinterfestival i Målselv kommune. Hensikten er å løfte fram lag og foreninger, næringsliv og kulturaktivitener.

– Vi har dannet en forening der vi har laget retningslinjer og planer for videre arrangementer, men vi er en vennegjeng som med god hjelp fra andre har drevet dette i tre år. Det tar mye tid og det begynner å bli voldomt mye penger invovert. Omsetningen med frivillighet og maskinell hjelp beløp seg i fjor til 750.000 kroner og totalt snakker vi opp mot en million kroner. Det er en voldsom sum og et voldsomt ansvar for en gjeng kjenninger som har arrangert Frost, sier Nilsen.

Opp et nivå

Nilsen og vennegjengen er opptatte folk på hver sin kant, og tiden til å konsentrere seg om Frost er knapp.

– Vi ser at for å bygge opp foreningen til en organisasjon som kan løfte Frost videre så trenger vi å planlegge ordentlig. Så avgjørelsen om å ikke arrangere Frost i 2017 tok vi før jul, sier Nilsen.

Utsettelsen er også en erkjennelse av at skal man fortsette med Frost så må man løfte arragmenetet opp noen hakk. Derfor er et års planlegging nødvendig.

– Vi ønsker å bruke et år på bedre planlegging og innhold på arrangementet. I år ville vi ha stilt på rekke med flere store arrangementer som Reistadløpet og Ski Classic, bakkeløpet i Målselv fjellandsby og Artic Race. Og da kan vi ikke komme med et reserve-Frost, sier Nilsen.

Lei seg

Nilsen sier arrangørene er litt lei seg for at man må droppe Frost.

– Men vi som er i styret er proppet med ideer og vi har full fart fram mot 2018. Jeg tror at vi har fått fram hva Frost skal være slik at vi ikke blir avglemt, sier Nilsen.