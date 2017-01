Denne boka er på utlånstoppen

«Veien til førerkortet» troner suverent på utlånstoppen på Lenvik bibliotek.

FINNSNES: På statistikken som bibliotekar David Wulff Sæther har ført over fjorårets utlån av bøker på Lenvik bibliotek troner «Veien til førerkoret på toppen med 29 utlån.

Større

– Men utlånstallet på denne boka er nok mye større enn det. Vi har flere årganger av denne boka inne, så utlånstallet er nok på hundretallet, presiserer Sæther.

Sæthers kollega Arne-Harald Steilbu er ikke overrasket over at «Veien til førerkortet» ligger på utlånstoppen.

– Slik har det vært lenge, og noe av grunnen til det er at unge som skal kjøre opp velger å låne boka i stedet for å kjøpe den. Siden vi har en del eksemplarer av denne boka inne er det mulig. En annen grunn er at man i dag ikke er pålagt å ta noe teorikurs før man tar teoriprøven. Man kan lese seg opp og ta prøven når man synes at man er i stand til det, forklarer Steilbu.

Voldsomt utslag

Når det gjelder statistikken over besøk på Lenvik bibliotek, så var det på 80.000 personer i i fjor.

– Vi hadde det samme besøkstallet i 2015 også. Disse tallene viser at vi har hatt en voldsom økning i besøket siden vi flyttet inn i Kunnskapsparken. I gammelbiblioteket, for å kalle det for det, lå besøkstallet på rundt 30.000. Stigningen har altså vært formidabel, påpeker Steilbu.

En type bøker som ikke er med i statestikken er faglitteratur som benyttes av fjernstudenter. David Wulff Sæther understreker at utlånstallet her er veldig høyt.

På utlånstoppen ellers finner man disse titlene:

• «Siste stikk».........26

• «Karstein må sykehus».........26

• «Skøyter».........25

• «Etter deg».........24

• «Turbok for Senja».........24

• «Den ene pluss en».........23

• «Stormens søster».........23

• «En pingles dagbok».........23

• «Klompelompe».........23

• «Lillesøster spiser (...)».........22

• «Rodrick ruler».........22

• «Blindgang».........22

• «De syv søstre».........22

• «Et helt halvt år».........21

• «Dustedagboka».........21

• «Verden mest...».........21