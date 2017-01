Nyttårskonsert: - Noen av Norges beste strykere

Førstkommende lørdag er det nyttårskonsert i Dyrøy.

BRØSTADBOTN: Her vil Arctimus sekstett med solist Tora Augestad ha matinékonsert midt på dagen, og med seks strykere er det faktisk et helt lite strykeorkester som kommer, påpeker Anna Starr, kulturskolerektor i Dyrøy:

– Noen av Norges beste strykere er bakteppe for mezzosopranen Augestad i en mini-versjon av den klassiske nyttårskonserten fra Wien. Siden hun flyttet til Berlin i 2007, har hun kapret store roller på europeiske musikkteaterscener. Nyttårskonserten med Arctimus har 10-årsjubileum i år, og vi er veldig takknemlig for at den kommer til oss for første gang. Vi vil ha kafé i Nordavindshagen, og publikum kan kose seg med et kakestykke før og etter konserten.