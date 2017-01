Nest beste år for kinoen

Bare ett år tidligere har flere folk strømmet til Finnsnes kino. I fjor løste 23.293 publikummere billett og året føyer seg inn i rekka over tidenes nest beste kinoår i historien.

FINNSNES: – Jeg er utrolig fornøyd med besøkstallene. Vi har hatt et jevnt og godt besøk gjennom hele 2016 til tross for at vi har hatt relativt få storfilmer å by på, forteller kinoleder Kay Erling Ludvigsen.

Magisk grense

For kun fire filmer bikket den magiske grensen på 1.000 besøk.

– Det betyr at filmene i midtsegmentet har vært godt besøkt, sier han.

Med andre ord ble fjoråret tidenes nest beste kinoår på Finnsnes med hele 23.293 besøk. I rekordåret 2012 var det 23.870 publikummere som løste billett.

Rekord

En suksess i 2016 som Ludvigsen henviser til er Seniorkinoen.

– Den har vært formidabel. Først ble det satt seniorkinorekord med filmen «Mannen fra Snåsa» i februar. Da inntok 176 publikummere storsalen i Kulturhuset, sier han.

Senere på året ble rekorden slått på nytt da hele 242 seniorer løste billett til filmen «Kongens Nei» i oktober.

– Seniorkinoen har blitt et viktig tilbud på Finnsnes. Siden Knut Melangen tok initiativ til å revitalisere dette tilbudet i 2010 og til nå når Einar Stensland har overtatt stafettpinnen, har vi sett en jevnt økende interesse for dette tilbudet, sier kinolederen.

I 2016 kom det i snitt 66 publikummere på de ni seniorkinoene Finnsnes kino hadde.

– Mest trykk ble det selvsagt på «Kongens Nei» der vi måtte åpne billettsalget både i billettluka i Kulturhuset og i Kundetorget på Rådhuset for å få tatt unna køen, forteller han.

Gleder seg til 2017

Selv om kino-rekorden fra 2012 fortsatt er inntakt, ble det også rekordbesøk under «Den Store Kinodagen» i November.

– På den store kinodagen solgte vi 1445 billetter. Det er det klart beste besøket vi har hatt på Finnsnes. Vi viste film fra tidlig på morgenen til langt på natt. Det er ingen tvil om at film-interessen er enormt stor i området, forteller kinolederen.

– Hva tenker du om 2017?

– Jeg tror det blir bra. Vi starter sterkt med filmen «Kings Bay» og «Fifty Shades Darker». Så blir det selvsagt en ny runde med «Star Wars» til jul, svarer kinolederen og gleder seg til å ta ordentlig fatt på året.