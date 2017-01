Lokale Spellemann-nominasjoner

Torsdag ble alle nominasjonene til årets Spellemann-utdeling, Norges største musikkprisutdeling, offentliggjort i Oslo.

Rapduoen kan ende opp med å plukke med seg statutter i kategoriene urban, tekstforfatter, årets album og årets misikkvideo for sin siste plate ”Heisann Montebello”.

Også Pristine med Heidi Solheim i spissen er nominert til Spellemann i kategorien for blues, med ”Reebot”.

Førstnevnte har fått mye omtale for sitt album med forbudte viser, noe som har skapt stor oppstandelse i flere land.

FINNSNES: Og i kategorien for viser, hvor det er fem nominerte grupper eller artitster, er både Moddi og Hekla Stålstrenga nominert, henholdsvis med ”Unsongs” og ”Ventetid”.