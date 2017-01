Gravearbeid hadde klar innvirkning på besøkstallene

Lenvik bibliotek fører statistikk både på utlån og antall besøkende.

FINNSNES: Det er bibliotekar David Wulff Sæther, som kollega Arne-Harald Steilbu kaller for statistikkens mester, som har påtatt seg denne oppgaven på Lenvik bibliotek.

– Statistikken for besøkstall som David har gjort for 2016 viser blant annet at gravearbeidet i forbindelse med å etablere fjernvarmesystemet som ble gjort utenfor Kunnskapsparken hadde en klar innvirkning på besøkstallet. På grunn av dette kunne ikke bussene parkere på andre siden av gaten her som vanlig. Det merket vi godt på besøket, som var atskillig mindre, forklarer Steilbu.

Svingningene i besøkstallet på Lenvik bibliotek fra dag til dag kan man se i Sæthers diagrammer. Her kan man se hele året under ett eller en enkelt dag. Ett av diagrammene viser for eksempel besøket på alle lørdager i 2016, der spesielle arrangementer i biblioteket gjør store utslag i diagrammet.

– Det viser seg at når busstoppet forsvinner mister vi en stor del av det vi kan kalle for spontanbesøk. Ofte er det skoleungdommer som velger å vente på bussavgangen inne i biblioteket, påpeker Steilbu.

Registrert

Statistikk over besøkstallet ble gjort første gang i fjor.

– Det ble først mulig å gjøre etter at vi fikk en sensor ved siden av inngangsdøra som registrerer alle som kommer inn, forklarer David Wulff Sæther.

Men statistikk over utlån har han drevet på med lenge.

– Noen av bøkene vi har på biblioteket er så populære at de ikke får stå i hyllene. Så snart de kommer inn blir de lånt ut igjen. På de fleste av disse bøkene er det lange lånelister, sier Sæther.

Populære titler

– Hvilke bøker er det?

– Av voksenlitteratur er blant annet romanene til Lucinda Riley og Jojo Moyes veldig populære, og de fleste som låner dem er kvinner. Ellers er «Turbok for Senja og Midt-Troms» utlånt hele tiden. En annen bok som er veldig etterspurt er faktisk «Veien til førerkortet», som vel må betegnes mer som faglitteratur. Av litteratur for barn og ungdom finner vi serien «En pingles dagbok» på utlånstoppen.

Andre bøker som lånes mye er håndverkslitteratur.

– Bøker om strikking er kjempepopulære. I løpet av de siste årene er det blitt skikkelig inn å drive med strikking.