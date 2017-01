Sterkt ønsket av seniorene

«Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant» var den filmen seniorene i Salangen og Lavangen ønsket seg.

SJØVEGAN: Kinosjef Kurt Jan Kvernmo ved Salangen Kino opplyser at de opprinnelig hadde planlagt å sette opp filmen «Dyrene i Hakkebakkeskogen» på årets første seniorkinovisning.

– Men målgruppa, altså seniorene i Salangen og Lavangen, ville heller se «Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant». Det er noe vi selvsagt må forholde oss til, det er jo dem dette tilbudet først og fremst er rettet inn mot, fastslår Kvernmo.

Blant annet ved hjelp av Den Kulturelle Spaserstokken har seniorkinovisningene i Salangen blitt en suksess med godt oppmøte. Kinosjefen kan til og med notere seg for stinn brakke på noen av visningene.

– Dette er noe vi tror også har sammenheng med den totale opplevelsen vi kan tilby. De aller fleste som går på Seniorkinoen benytter seg også av kafétilbudet vi har i Lysthuset. Her koser man seg både før og etter kinoforestillingen med bevertning og sosialt samvær.

Gammel og ung

At man først ville sette opp filmen «Dyrene i Hakkebakkeskogen» er ikke helt tilfeldig.

–Det er en film som passer for besteforeldre og barnebarn å se sammen. Et annet satsningsområde er jo at vi legger opp til at gamle og unge kan gå på seniorkinovisningene sammen, noe som også har slått veldig godt an. Besteforeldre og barnebarn trives jo godt sammen, vår jobb er å velge filmer som begge parter kan ha glede av å se sammen, forklarer Kurt Jan Kvernmo.

– Har dere satt opp et fast tidspunkt for seniorkinovisningene?

– Ja, de vil gå den andre onsdagen i hver måned fram til sommerferien på samme tid som før. Da tar vi en pause før vi startet opp igjen omtrent samtidig som skolestarten.

Oppfølger

Kurt Jan Kvernmo har ikke sett oppfølgeren.

– Men jeg har sett den første filmen, «Hundreåringen som klatret ut av vinduet og forsvant». Det var en særdeles godt laget film med gode skuespillerprestasjoner og masse fin humor. Filmen ble en seersuksess både her til lands og i produksjonslandet Sverige da den kom i 2013.

Kurt Jan Kvernmo, som også er kultursjef i Salangen, regner med godt oppmøte på filmen.