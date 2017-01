Sang for én million seere

Så du kjente fjes i koret etter statsministerens tale? Hele to av sangerne i norges mest eksklusive kor er nemlig fra Finnsnes.

TROMSØ: Etter statsministens tale på NRK første nyttårsdag fremførte 24 solister nasjonalsangen, filmet i Stortingssalen i Oslo.

Av disse eksklusive solistene, som sammen utgjør Det Norske Solistkor, kommer både sopran Berit Norbakken Solset og mezzosopran Sunniva Eliassen fra Finnsnes.

Interesse

– Hvordan har det seg at to av 24 i landets mest eksklusive kor kommer fra lille Finnsnes?

– Ja, det kan du si. Det er et godt spørsmål, sier Solset, og fortsetter:

– Det har med interesse og valg av profesjon og fagfelt å gjøre. Jeg begynte, og så kom Sunniva etter. Vi har begge hatt lyst til dette.

Eliassen mener tilfeldigheter også har spilt inn.

– Vi var jo i samme miljø, og bodde samme plass, så vi startet i samme kor. Det er jo ganske artig, sier hun.

– Har lært mye

Eliassens far drev koret som i tillegg til de to også har fostret frem artisten Maria Haukaas Mittet.

– Er det noe helt spesielt med kormiljøet på Finnsnes?

– Faren til Sunniva gjorde en kjempejobb, og det kom mange dyktige sangere ut av det, sier Solset.

Eliassen gir også mye av takken til koret.

– Det var der grunnlaget ble lagt, sier hun.

Solset påpeker at koristene ble introdusert for et bredt repertoar og god sangteknikk.

– Slik fant vi jo våre styrker og interesser. Jeg vet ikke om koret var unikt, men for meg var det i hvert fall enestående, sier hun.

– Det er veldig hyggelig. Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger, og det er jo flott at folk får se hva jeg jobber med, sier Solset.

Som solist er man nemlig mye alene på jobb, påpeker hun.

– Derfor er det veldig deilig å få synge i et så godt kor og musisere i lag, med en dirigent som er veldig tilstede i nuet, sier Norbakken, og legger til:

– Der har jeg lært veldig mye både som sanger, musiker og menneske.

– Glemmer ikke hjemplassen

– Ja, og det har vært fantastisk. Jeg ante jo ikke dette da jeg begynte, sier Solset.

Eliassen mener det har vært en lang, men spennende reise.

– Det har vært innholdsrikt og krevende. Man aner jo ikke hva man går igang med. Ikke før man er ferdig, og det blir man jo aldri, sier hun.

Eliassen mener imidlertid bakgrunnen fra Finnsnes har betydd mye.

– Man glemmer aldri hvor man kommer fra. Dessuten har det betydd veldig mye at Berit har gått foran og vist at det er mulig, sier hun.

Gnisten

Solset trekker også frem holdningene hun har fått fra hjemplassen.

– Og så var det der jeg fikk gnisten til å synge. Den er det av og til vanskelig, men viktig å beholde, sier hun.

Opptaket som ble sendt etter statsministerens tale ble gjort i forbindelse med grunnlovsjubileet, og Solset er ikke lenger med i Det Norske Solistkor.

– Jeg måtte gi meg som fast medlem siden jeg de siste fem årene har hatt så mange oppdrag som solist, sier hun, og avslutter:

– Jeg er veldig takknemlig for å få gjøre det jeg trives best med og føler at jeg kan.