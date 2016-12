Serveres et stykke Wien

For tiende gang inviterer Arctimus sekstett til nyttårskonsert: Torsdag 5. januar i Vangsvik kirke, fredag på Fjellkysten og lørdag i Nordavindshagen i Brøstadbotn.

HARSTAD: Siden 2008 har Arctimus sekstett spilt nyttårskonsert på små steder fra Senja til Sør-Troms og Nordland, og fra et allsidig og innholdsrikt program loves denne gangen både Bizet, Weill og Piaf.

Hvert år er det med en ny solist i besetningen: Denne gangen er det mezzosopran Tora Augestad, som har en omfattende karriere i Europa og Norge med flere plateutgivelser. Scenedebuten hadde hun i 1993 med tittelrollen i musikalen Annie og har siden opptrådt som sanger, dirigent og skuespiller innenfor jazz, kabaret og klassisk musikk.

Konsertarena

Siden 2008 har besetning, repertoar og ikke minst turnéomfang utviklet seg. En av de «nye» arrangørene er Vangsvik kirkeforening. Siden første nyttårskonsert i Vangsvik kirke i 2014 har publikumstall økt fra år til år og gjennomsnittsalderen på publikum gått ned. Bente Stubberud og Svein Arild Berntsen fra kirkeforeningen har fått mange spørsmål om det blir nyttårskonsert denne gangen også, og nå starter nettopp turneen der torsdag den 5. januar.

– De slår fast at kirka fungerer godt som konsertarena og synes det er gledelig at musikkopplevelsen også appellerer til de yngre. Begge retter en stor takk til Kultur i Troms som bringer nyttårsmusikk og –stemning ut til folket, heter det i arrangørenes pressemelding.

Ildsjel Ole-Magnus Ellefsen og landsdelsmusiker Erika Toth kom i 2007 på tanken om at klassiske nyttårskonserter i Wien-ånden ikke burde være forbeholdt store byer, men like godt kunne settes opp på små steder i Nord-Norge. Det eneste som trengtes, var en kraftig nedskalering – og dermed var nyttårskonserten med Arctimus unnfanget. Toth og Runa Bergsmo er fortsatt med fra Kultur i Troms, bratsjistene Pål Solbakk og Dénes Ludmány har også lang fartstid i ensemblet, mens årets kontrabassist Ivaylo Iordanov og andrefiolinist Zoltán Tuska vil spille på konsertene for aller første gang.

Nærkontakt

– Nærkontakten mellom utøvere og publikum gjør opplevelsen mye mer gripende. «Dette er bedre enn i Oslo operahus!», ble det ropt en gang på Fjellkysten i Lavangen. Vi kan glede oss sammen med musikere, arrangører og publikum over at Wien for tiende gang flytter til den nordnorske bygda for en kveld, skriver Kultur i Troms.