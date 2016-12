Målselv leder an UKM-påmeldingen

Påmeldingen til lokalmønstringene i UKM — Ung Kultur Møtes — i Troms er i gang.

I kommunene i Midt-Troms er tallene for påmeldte så langt:

– Ja, men ikke bare hos oss, det at sceniske innslag er i flertall tror jeg noe som gjelder for de fleste kommunene.

– Jeg kan bare oppfordre alle til å fortsette å melde seg på. Jo før jo heller, det er alltid en fordel å være tidlig ute, sier Monica Karlstad, som er kommunekontakt og veileder for Ung Arrangør i Målselv.

FINNSNES: Så tidlig, eller så sent på inneværende år, er påmeldingen naturlig nok i startgropa med 90 påmeldte til lokalmønstringene i Troms neste år. I Midt-Troms er det Målselv som leder med til sammen ni påmeldte hittil.