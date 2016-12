Friskt familiealbum

At ungene er målgruppe for et musikalsk prosjekt, trenger ikke bety at tekst og musikk barn(s)liggjøres. Det viser Heidi Solheim til fulle med «Dinosaus og lortefall».

BEGREPET barneplate kan ofte være litt villedende, og særlig her er nok familiealbum mer dekkende, for dette er en CD alle kan glede seg over. Ungene tas på alvor når Solheim skriver tekster og lager melodier til dem. Det viser ikke minst en voldsom respekt for de minste lytterne når deres verdensforståelse og deres problemer skildres.

DET ER I høyeste grad et «voksent» musikalsk uttrykk Solheim og hennes musikere leker seg med på denne CD-en, for det høres så hjertelig godt at dette er et album det må ha vært morsomt å produsere. Disco og rock, innslag av folkemusikk og visesang gjør at også en godt voksen lytter kan bli fenget av musikken. Lydmessig er produksjonen i øverste klasse, og selv når sjangeruttrykkene avløser hverandre fra spor til spor, låter albumet både enhetlig og gjennomført. Musikkuttrykket er i tillegg en like stor del av historiene som formidles: Når Solheim synger om «reversert symmetri» i «Tore Tango», skjønner selv en fireåring hva det handler om.

DET VISES AT det er arbeidet med tekstene. De forteller hver sin historie, de blir aldri patroniserende eller moraliserende, men henter energien fra det barnlig fordomsfrie. Går man bak metaforene, ser man likevel at både «Fru Meitemark – Dronningen Av Hagen» og ikke minst «Bare på TV» har sine tydelige samfunnskommentarer. Og sårheten til fireåringen som det synges om i «India», blir aldri nedlatende, men tvert i mot ektefølt. Tekstene er gjengitt i booklet-en som følger med CD-en – og de fortjener å bli lest. Etter ti låter med både alvor og humor kommer den klassiske god natt-sangen til slutt: Den heter riktig nok «Good night», men det er faktisk bare tittelen som er på engelsk. Alle de andre versene er på spansk, samisk, portugisisk, arabisk, urdu, russisk, fransk – og de to siste linjene på norsk.

HEIDI SOLHEIM kommer opprinnelig fra Målselv, og med base i Lillesand er hun i dag frontfigur og musikalsk leder i bandet Pristine. Bandet har tre utgivelser bak seg, det samme antall Solheim nå har som. Med Dinosaus og lortefall har hun laget en barneplate for hele familien.