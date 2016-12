Brukte 20 minutter på å mekke musikkvideo

Artisten Rosie Grønvoll fra Reinelv fikk uventet suksess med impulsiv musikkvideo fra hjembygda.

REINELV: Lille julaften la den lokale artisten ut musikkvideoen "Elva" på Facebook. Få dager senere har videoen blitt sett over 4200 ganger.

Impuls

– Det var egentlig bare en impulsiv idé. Vi fant ut at vi skulle teste å lage video til ei låt jeg lagde for to år siden. Det hele tok 20 minutter, forteller Grønvoll.

Hele videoen ble spilt inn på to "takes".

– Samboeren min er veldig flink med kamera, og hele strekket hvor jeg går nedover Reinelvveien er tatt i ett take. Det er vel bare der man kan gå så lenge uten å treffe på en eneste bil, sier Grønvoll og ler.

– Vi filmet det en gang til, men da var det lille dagslyset vi får her borte, så det kunne ikke brukes. Da var det bare å filme noen innklippsbilder av omgivelsene og julepynten til mamma, fortsetter hun.

Om å ta vare på hverandre

At videoen viser hvor hun kommer fra, er nemlig viktig for Grønvoll.

– Ja, man må jo reklamere litt for Reinelv. Det er ei lita bygd som fortjener å vises fram, sier hun.

"Elva" er Grønvolls egen oversettelse av Joni Mitchells låt "River".

– Det var veldig artig å få oversette den til nordnorsk. Utad er det en julelåt, men det er vel ikke noen typisk ja-låt. Jeg tror Mitchell har skrevet den med en del tunge ting bak, sier Grønvoll.

Hun mener sangen kan være en påminnelse om at mange også er ensomme og ikke har det så bra i jula.

– Den har et litt annet budskap, men har samtidig juletema både i musikk og tekst. For meg handler den om det å huske å ta vare på hverandre, sier hun.

– Har tatt av

I etterkant av det impulsive musikkvideo-stuntet har Grønvoll fått mye tilbakemeldinger.

– Ja, jeg har fått veldig mye reaksjoner. Det har jo nesten tatt litt av, sier hun spøkefullt, og fortsetter:

– Den har jo allerede blitt sett mye mer enn jeg hadde forventet, og jeg har fått masse kommentarer. Hadde jeg visst dette skulle jeg lagt den ut mye før.