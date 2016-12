Nå får du se Nordin i vittig og gøyal rolle

Sven Nordin kommer til Finnsnes med den kritikerroste forestillingen «En mann ved navn Ove».

Til slutt et lite knippe anmeldelser klippet fra noen norske aviser.

Historien handler om en mann som er 59 år, som er gretten og tverr og en person naboene helst skygger unna. Når han i tillegg kjører Saab, sparer på strømmen, pruter på varene i butikken og legger seg opp i det meste er han en person som det ikke er så lett å like.

– Da jeg fikk rettighetene til å sette opp «En mann ved navn Ove», var det bare én mann jeg tenkte på som Ove, og det var Sven Nordin. Jeg prøvde å se for meg andre skuespillere i rollen, men det gikk ikke. Det sto Sven på den, forklarer Bjarni Haukur Thorsson.